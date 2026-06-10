С одним документом за руль вездехода: какие изменения ждут водителей

Госдума разрешила водителям с правами B, C и D управлять мощными квадроциклами и снегоболотоходами

По данным Pravda.Ru, Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила закон, который серьезно упрощает жизнь владельцам загородных участков и любителям экстремального отдыха.

Теперь водителям легковушек, грузовиков и автобусов не нужно получать отдельное удостоверение тракториста-машиниста, чтобы управлять мощными квадроциклами и снегоболотоходами. Новые правила убирают бюрократические препятствия и позволяют садиться за руль спецтехники категории AII с обычными правами, если соблюдены условия по возрасту и стажу.

Раньше обладатели категорий «B», «C» и «D» могли ездить только на самой легкой внедорожной технике (категория AI). Теперь доступ открыт к более тяжелым машинам – тем, что раньше требовали обучения в специализированных центрах и сдачи экзаменов в Гостехнадзоре.

Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев пояснил, что решение назрело давно: органы управления у современных квадроциклов и мощных багги во многом похожи на автомобильные. Навыки, полученные в автошколе, позволяют безопасно маневрировать на такой технике, особенно с автоматической коробкой передач.

Нововведение избавляет от необходимости возить с собой стопку разных документов – хватит обычной «розовой карточки». Это особенно удобно на фоне того, как Госдума предлагает пересмотреть систему штрафов за отсутствие бумажных документов в пользу электронных баз.

Особенности и ограничения для водителей

Правда, свободный доступ к внедорожникам получится не у всех. Законодатели ввели фильтр, чтобы отсечь неопытных. Чтобы сесть за руль вездехода AII с обычными правами «B» или «C», нужно достичь 19 лет и иметь активный водительский стаж не менее 12 месяцев по соответствующей категории.

Автослесарь Денис Хромов предупредил, что техника категории AII коварнее обычного авто: у нее другой центр тяжести и специфическая реакция на газ. Годовой стаж дает базу, но перед первым выездом в лес он советует потренировать «змейку» и экстренное торможение на пустой площадке, чтобы почувствовать габариты и инерцию тяжелого вездехода.

Для владельцев прав категории «D» жестких требований по стажу не прописано, но возрастные и общие правила безопасности остаются в приоритете. Власти рассчитывают, что такая мера подстегнет развитие внутреннего туризма и сделает аренду внедорожной техники доступнее для россиян.

Что попадает под категорию AII

Под категорию AII подпадают внедорожные машины с разрешенной максимальной массой до 3500 килограммов и количеством сидячих мест не больше восьми, не считая кресла водителя. Практически это весь сегмент современных туристических багги и мощных утилитарных вездеходов.

Эти машины близки к легковым внедорожникам, но имеют упрощенную подвеску и открытый кузов.

Рост популярности такой техники может изменить расклад на рынке. Пока одни выбирают надежные рамные вездеходы для путешествий, другие теперь смогут легально пересесть на специализированные машины для заездов по пересеченной местности, не тратя время на лишние экзамены.