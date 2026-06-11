В Belgee прокомментировали сообщения о дефиците машин у российских дилеров

В компании Belgee объяснили нехватку автомобилей бренда в России

Исполнительный директор по маркетингу Belgee в России Денис Кононов пояснил, что паниковать из-за ситуации с доступностью машин не стоит. По его словам, автомобили приходят на рынок регулярно и распределяются между дилерами практически ежедневно.

Правда, определенный дисбаланс между спросом и предложением все-таки присутствует. В какие-то моменты отдельные цвета или комплектации моделей можно заказать только у официальных представителей, причем ждать поставки.

«Причина – высокий интерес покупателей и востребованность наших моделей. Мы отслеживаем динамику и стараемся наращивать объемы поставок», – добавил Кононов.

Как отметили в пресс-службе белорусской марки, на заводе Belgee в Жодине сейчас возводят современный цех штамповки. Там будут выпускать кузовные панели для машин Belgee и Geely. Площадь объекта – больше 5 тысяч квадратных метров, внутри установят прессовую линию, место для хранения штампов, а рядом появится склад готовой продукции.

Пока отштампованные детали поставляются из Китая. Если новый цех запустят (ориентировочно в 2027 году), в компании рассчитывают, что дефицит моделей Belgee на нашем рынке частично сгладится.

По информации агентства « Автостат», в мае 2026 года в России реализовали 5 156 машин Belgee – это плюс 42,7% к маю 2025-го. За пять месяцев текущего года продажи марки взлетели на 72,4% и достигли 23 721 единицы.

В Жодине сейчас собирают три модели – седан S50, а также кроссоверы X50+ и X70.