Китайцы показали первый концепт абсолютно нового бренда

Компания Seres представила концепт-кар новой марки — это кросс-купе Aiva Origin

На неделе китайский автопром прирос еще одним брендом – он принадлежит компании Seres.

Марка называется Aiva, но на домашнем рынке у нее, по традиции, свое название – Saidou. По слухам, партнером Seres по этому проекту стал медиагигант ByteDance, частично владеющий соцсетью TikTok, но компания слухи отрицает. Интересно, что у Seres уже есть совместный проект с IT-компанией Huawei – это электромобильный бренд Aito, позволивший Seres выйти из убыточности. Будет ли столь же успешна Aiva?

Кое-что уже понятно по первому концепту Aiva Origin – это кросс-купе в стиле «биомеханика». Вероятно, ее внешность в значительной степени унаследует первая серийная модель ME7, ведь ее выход на рынок запланирован в течение ближайшего года. Характеристики пока неизвестны. А цены – от 200 тысяч юаней, то есть чуть более 2 млн рублей. В Китае, разумеется.