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Этот Террано хочет скинуть с пьедестала Ленд Крузер Прадо — получится?

Концептуальный Nissan Terrano представили на выставке Auto China 2026

Nissan Terrano родился как суровый внедорожник, а потом стал клоном кроссовера Renault Duster.

В Пекине под именем Nissan Terrano показали брутальный концепт-кар. Известно, что он переродится в серийную модель.

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Наличие рамы – под вопросом. Силовая установка – гибридная. Скорее всего, ее возьмут у китайского партнера Ниссана, концерна Dongfeng.

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По габаритам Terrano метит в один сегмент с Prado.

Сроки запуска не обозначены.

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