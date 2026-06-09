Этот Террано хочет скинуть с пьедестала Ленд Крузер Прадо — получится?
Концептуальный Nissan Terrano представили на выставке Auto China 2026
Nissan Terrano родился как суровый внедорожник, а потом стал клоном кроссовера Renault Duster.
В Пекине под именем Nissan Terrano показали брутальный концепт-кар. Известно, что он переродится в серийную модель.
Наличие рамы – под вопросом. Силовая установка – гибридная. Скорее всего, ее возьмут у китайского партнера Ниссана, концерна Dongfeng.
По габаритам Terrano метит в один сегмент с Prado.
Сроки запуска не обозначены.
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