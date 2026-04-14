#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Объявлены ключевые темы форума «ФинАвто – 2026»
14 апреля
Объявлены ключевые темы форума «ФинАвто – 2026»
14 апреля
Почему россияне массово берут в лизинг неновые машины
14 апреля
ФАС изменит расчет цен на техосмотр и добавит новую пошлину
Новый полноприводный Дастер — что о нем думают британцы

Тест-драйв Dacia Duster на внедорожных трассах в Дорсете: впечатления от полного привода

Британский журналист портала autocar.co.uk испытал новый Duster. Приводим его впечатления о машине.

Под капотом у этой версии – 128-сильный гибридный двигатель, пятиступенчатая механика и, что самое главное для выезда на бездорожье, полный привод.

Новый полноприводный Дастер — что о нем думают британцы

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Маршрут подсказал фотограф Autocar Джек Харрисон, и теперь мы с ним в Дорсете, неподалёку от замка Корф (Великобритания). Пейзажи здесь – бесконечные зеленые холмы. Свернув с узкой дороги на гравийную колею, я упираюсь в массивные ворота с предупреждением: «Закрывайте ворота, чтобы не разбежался скот».

Находиться здесь на машине поначалу кажется странным, но это абсолютно законная общедоступная трасса. Более того, там есть табличка: «Green Lane Association, byway open to all traffic» («Ассоциация зеленых троп, дорога открыта для всего транспорта»). Я открываю калитку, проезжаю и закрываю ее за собой. Мы внутри.

Новый полноприводный Дастер — что о нем думают британцы

Нюансы оснащения

Впереди первое испытание: небольшой подъем, усеянный мелкими ямами, и... стадо коров. Я поворачиваю селектор режимов в положениеLock (блокировка межосевого дифференциала в режим полного привода) и трогаюсь. И знаете что? Это оказалось гораздо проще, чем я ожидал.

Конечно, это не пустыня Мохаве, но уровень сцепления, который демонстрирует Duster, впечатляет. Легкий руль, который меня уже порадовал на асфальте, позволяет маневрировать и на грунтовке. Это большой плюс, особенно если не заметить вовремя яму на пути. Как раз одну из таких ям я и прозевал, и машину бросает в сторону главной коровы в стаде.

К счастью, тормоза тоже работают отлично. Тут до меня доходит, что у Duster есть камеры парковки, которые работают до 20 км/ч, и ими можно было бы пользоваться на бездорожье для обнаружения таких ям.

Новый полноприводный Дастер — что о нем думают британцы

Полное бездорожье

Выезжаю на траву. Знаю, звучит опасно. Склон крутой, и я реально представляю, как застряну посередине. Однако я снова недооценил Duster. Понимаю, что это далеко не самое сложное бездорожье, но легкость, с которой Duster расправляется со скользкими подъемами Дорсета, приятно удивляет.

Я легко заезжаю наверх, останавливаюсь и чувствую себя королем, обозревая замок Корф с высоты. Когда сажусь обратно в машину, замечаю от нескольких пешеходов взгляд, который явно означает «вам здесь не место». Хотя в такую жару, скорее всего, это просто зависть — ведь я наслаждаюсь прохладой кондиционера в салоне Duster.

Новый полноприводный Дастер — что о нем думают британцы

Включаю режим помощи при спуске — на всякий случай, спускаюсь вниз, поворачиваю направо. Впереди тропа, которая не шире самого Duster, и сильно разбитая колея с глубокими, похожими на расщелины, ямами.

К счастью, угол рампы у Duster составляет 24 градуса (это больше, чем даже у Jeep Wrangler), поэтому я не цепляю днищем и проезжаю дальше, через следующую калитку. Ветки начинают стучать по зеркалам.

Duster уверенно проходит ямы, хотя гравий под колесами заставляет машину иногда скользить. Еще одна калитка ведет на крутой гравийный подъем, усеянный коровами, а с одной стороны — довольно пугающий обрыв.

Новая преграда

Пока я набираюсь смелости продолжить, возникает проблема: нет места, чтобы выйти из машины и открыть калитку. Словно по волшебству, появляется велосипедистка и очень любезно открывает ее.

Я благодарю ее, затем пытаюсь мягко тронуться — колеса буксуют, и машина глохнет. Как неловко. Пробую еще раз — снова пробуксовка и запах горелого сцепления. Тут я замечаю, что Duster вернулся в обычный режим вождения и разблокировал межосевой дифференциал после того, как я ненадолго выключил его перед появлением велосипедистки.

Новый полноприводный Дастер — что о нем думают британцы

Я — осёл! Снова включаюLockи спокойно ползу в гору, глядя строго вперед и стараясь не смотреть на обрыв слева. Добираюсь до вершины и снова останавливаюсь, чтобы насладиться потрясающим видом.

Это действительно отличное место, чтобы насладиться солнечными выходными. На обратном пути вниз я чувствую себя настоящим победителем, но потом мое эго получает мощный удар: навстречу по той же тропе, по которой я так осторожно поднимался, бодро несется потрепанный Volkswagen Touareg 2010 года.

Двигаюсь дальше, мимо уже знакомого стада коров, и в конце концов добираюсь до въездной калитки. Выхожу осмотреть Duster: ни царапин, ни следов, ни вмятин. Отлично.

Подумать только: я только что потратил половину дня на преодоление самых разных маршрутов — где-то сложных, где-то крутых — в прекрасный день с потрясающими видами, и при этом расходы составили меньше 15 фунтов (~1550 руб.) на топливо (включая дорогу туда и обратно из дома) на своем повседневном автомобиле, который стоит от £26 000 (~ 2 685 000 руб.). Это, честно говоря, впечатляюще. В следующий раз нужно не забыть взять с собой все для пикника.

Новый полноприводный Дастер — что о нем думают британцы — фото 1618234
Новый полноприводный Дастер — что о нем думают британцы — фото 1618235
Новый полноприводный Дастер — что о нем думают британцы — фото 1618236
Новый полноприводный Дастер — что о нем думают британцы — фото 1618237
Новый полноприводный Дастер — что о нем думают британцы — фото 1618238

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  AutoCar.co.uk
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Фото:AutoCar
Количество просмотров 23
14.04.2026 
Фото:AutoCar
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+41