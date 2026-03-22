Знаменитый Дастер снова продается в России: актуальные цены приятно удивят

Renault Duster второго поколения ввозят в РФ из ОАЭ с ценами от 2,19 млн рублей

Renault Duster, несмотря на уход бренда, продолжает появляться у российских дилеров. Речь о машинах второго поколения, которые теперь везут в страну по схеме параллельного импорта из Объединённых Арабских Эмиратов. Минимальная цена за такую модель начинается от 2 185 600 рублей, что на фоне актуальных китайских предложений выглядит весьма привлекательно.

Для сравнения: даже прошлогодний Haval Dargo в самой простой переднеприводной версии обойдётся минимум в 3 149 000 рублей. А новинка Jetour T2, которая уже получила продвинутую телематику с развлекательными сервисами, и вовсе стоит от 4 159 000. На этом фоне Duster кажется бюджетным вариантом, хотя и не самым современным.

За базовые 2,19 млн рублей томский дилер предлагает кроссовер в исполнении PE. В эту сумму входит атмосферный мотор 1.6 на 114 «лошадей», вариатор и, что важно, только передний привод. Из оснащения – мультируль с кожей, простая магнитола с монохромным экраном, кондиционер, электростеклоподъёмники спереди и бортовой компьютер.

В Москве за машину с тем же двигателем, но уже с более продвинутой комплектацией, где есть мультимедиа с большим сенсорным экраном, просят от 2,2 до 2,24 миллиона. Цены в регионах, правда, заметно выше: в Уфе и Воронеже такой Duster оценили в 2,3 млн, в Благовещенске – в 2,35 млн. Питерские дилеры запросили 2,45 млн рублей, а в Екатеринбурге цена и вовсе достигает 2 499 000.

За 2,6 миллиона рублей автомобиль можно заказать в Томске и Новосибирске. Оба варианта – это топовые комплектации с однозонным климат-контролем, мультимедийной системой с большим дисплеем, кнопкой запуска двигателя и литыми дисками. Разница, по сути, только в отделке салона: томский дилер привезёт экземпляр с чёрной экокожей, а новосибирский - с комбинацией бежевой ткани и чёрных вставок.

Технически все эти машины одинаковы: передний привод, бензиновый двигатель 1.6 (114 л.с.) и вариатор. Кстати, в феврале мир увидел специальную версию Duster Spirit of Sand, которая посвящена гоночным успехам Dacia. Её отличия – усиленная защита днища и оригинальный камуфляж, имитирующий следы от грязи и камней.