Представили второе поколение Renault Duster, созданное для рынка Индии

Компания Renault выпустила второе поколение Duster для Индии на платформе CMF-B

Новая модель, разработанная специально для индийского рынка, должна повторить и преумножить успех своего предшественника, который когда-то фактически создал в стране сегмент компактных кроссоверов.

Сегодня Индия, являясь третьим авторынком мира с растущими продажами, демонстрирует бум спроса на SUV. Если раньше они занимали лишь 10% рынка, то сейчас на их долю приходится уже более половины всех продаж. Основными соперниками нового Duster станут Hyundai Creta, Tata Sierra и Maruti Suzuki Jimny.

Презентуя автомобиль, руководство Renault подчеркнуло силу наследия имени Duster в Индии, сравнив его влияние с культовым статусом Jeep в США. Поэтому на решетке радиатора новой модели по-прежнему красуется крупная надпись Duster, а не логотип Renault, – это осознанное решение для быстрого завоевания доверия покупателей.

Новое поколение Duster сохранило габариты глобальной версии (4343/1813/1659 мм, колесная база 2657 мм).

Но в отличие от первого поколения, бывшего копией европейского Dacia, новый Duster построен на модифицированной платформе CMF-B и получил уникальный дизайн интерьера и экстерьера, а также иной набор двигателей, адаптированных инженерами Renault специально под местные дороги. Особое внимание уделено внедорожным качествам: улучшенные углы въезда и съезда расширяют возможности для покорения сложного рельефа.

Renault Duster для Индии

Главной новинкой стала расширенная гамма силовых установок, которую возглавляет технологичный гибрид E-Tech 160. Он позволяет автомобилю передвигаться на электротяге до 80% времени в городе, что сулит экономию топлива до 40%. Также в линейке представлены турбомоторы TCe 100 и TCe 160.

Производство модели локализовано на заводе Renault в индийском Ченнаи.

