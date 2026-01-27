#
Представили второе поколение Renault Duster, созданное для рынка Индии

Компания Renault выпустила второе поколение Duster для Индии на платформе CMF-B

Новая модель, разработанная специально для индийского рынка, должна повторить и преумножить успех своего предшественника, который когда-то фактически создал в стране сегмент компактных кроссоверов.

Сегодня Индия, являясь третьим авторынком мира с растущими продажами, демонстрирует бум спроса на SUV. Если раньше они занимали лишь 10% рынка, то сейчас на их долю приходится уже более половины всех продаж. Основными соперниками нового Duster станут Hyundai Creta, Tata Sierra и Maruti Suzuki Jimny.

Презентуя автомобиль, руководство Renault подчеркнуло силу наследия имени Duster в Индии, сравнив его влияние с культовым статусом Jeep в США. Поэтому на решетке радиатора новой модели по-прежнему красуется крупная надпись Duster, а не логотип Renault, – это осознанное решение для быстрого завоевания доверия покупателей.

Новое поколение Duster сохранило габариты глобальной версии (4343/1813/1659 мм, колесная база 2657 мм).

Но в отличие от первого поколения, бывшего копией европейского Dacia, новый Duster построен на модифицированной платформе CMF-B и получил уникальный дизайн интерьера и экстерьера, а также иной набор двигателей, адаптированных инженерами Renault специально под местные дороги. Особое внимание уделено внедорожным качествам: улучшенные углы въезда и съезда расширяют возможности для покорения сложного рельефа.

Renault Duster для Индии
Renault Duster для Индии

Главной новинкой стала расширенная гамма силовых установок, которую возглавляет технологичный гибрид E-Tech 160. Он позволяет автомобилю передвигаться на электротяге до 80% времени в городе, что сулит экономию топлива до 40%. Также в линейке представлены турбомоторы TCe 100 и TCe 160.

Производство модели локализовано на заводе Renault в индийском Ченнаи.

Renault Duster для Индии
Renault Duster для Индии
Renault Duster для Индии
Renault Duster для Индии
Renault Duster для Индии
Renault Duster для Индии
Renault Duster для Индии
Renault Duster для Индии

Источник:  AutoCar.co.uk
Алексеева Елена
Фото:Renault
27.01.2026 
Фото:Renault
Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+32