Топ-5 расходов на автомобиль, которые новички упускают из виду

«СберСтрахование»: 41% водителей покупают первый автомобиль до 25 лет

Еще 19% делают такую покупку впервые в период с 26 до 30 лет.

При этом решение нередко принимается на эмоциях – без учета всех будущих расходов и рисков.

Директор проектов каско «СберСтрахования» Павел Бородин рассказал, какие ошибки чаще всего совершают начинающие водители, на что стоит обратить внимание и как избежать лишних трат.

Ошибка 1. Выбирать автомобиль без учета реальных задач и опыта

Те, кто приобретает авто впервые, нередко ориентируются не на сценарии использования, а на общие представления о «хорошей машине» – побольше, помощнее. Однако такие параметры, как габариты, масса, тип привода и мощность двигателя, напрямую влияют не только на удобство, но и на стоимость владения автомобилем.

Кроссоверы и седаны бизнес-класса имеют просторные салоны и мощные моторы, но дороже в обслуживании и сложнее в маневрировании за счет габаритов. В итоге это приводит к высоким затратам на топливо и неудобству при парковке в тесных городских дворах. Мощность двигателя, в свою очередь, влияет и на стоимость ОСАГО: чем она выше, тем больше коэффициент и, соответственно, итоговая цена полиса.

Слишком маленькие автомобили могут уступать в комфорте, безопасности на трассе и проходимости вне асфальтированных дорог. Они не подойдут для автопутешествий, а в плотном потоке на крупных шоссе могут создавать аварийные ситуации, из-за того что менее заметны другим участникам движения.

Для повседневной езды в городе компромиссом будут компактные модели с умеренной мощностью – до 120–150 л. с. Такие машины проще в управлении, экономичнее и дешевле в содержании. Если же планируются регулярные поездки за город, стоит обратить внимание на кроссоверы, они вместительнее и имеют более высокий клиренс.

Ошибка 2. Пренебрегать «болезнями» и диагностикой

У каждой машины есть свои типичные слабые места и характерные поломки – их важно знать заранее и понять, готовы ли вы к таким расходам в дальнейшем. Полезно изучить отзывы владельцев и экспертные обзоры, оценить стоимость обслуживания и запчастей.

Даже если автомобиль в целом устраивает, важно заранее заложить дополнительные расходы. Например, может потребоваться антикоррозийная обработка или дополнительная шумоизоляция.

В 2025 году самым популярным автомобилем в России стала Lada Granta – эта модель лидер по продажам новых машин. Обработка ее антикоррозийным составом обойдется, в среднем, в 22 тыс. рублей, а сделать полную шумоизоляцию – в 80 тыс. рублей.

Мнение эксперта

Павел Бородин, директор проектов каско «СберСтрахования»:

– При покупке автомобиля с пробегом необходима комплексная диагностика – даже если машину продает знакомый или родственник. Стоит проверить двигатель, коробку передач, подвеску, тормозную систему, рулевое управление и электрику, чтобы исключить скрытые дефекты. Не менее важна юридическая чистота – отсутствие залогов, ограничений и неоплаченных штрафов. Сегодня это можно проверить через открытые базы данных и коммерческие сервисы. Все договоренности лучше фиксировать в договоре купли-продажи, вне зависимости от личных отношений с продавцом. История использования и состояние ключевых систем должны быть подтверждены документально.

Ошибка 3. Недооценивать системы безопасности

При выборе авто новички часто ориентируются на внешний вид, стоимость и пробег, престиж. При этом важные технические аспекты, которые помогают снизить риск аварий и избежать затрат на восстановление автомобиля, часто остаются без должного внимания. Например, можно купить машину с неисправными или не восстановленными после ДТП подушками безопасности.

Важно заранее проверить исправность ключевых систем – ABS, ESP, а также общее состояние элементов пассивной безопасности.

Если бюджет позволяет, разумно присмотреться к автомобилям с современными ассистентами: системами удержания в полосе, автономного экстренного торможения, контролем слепых зон. Для неопытного водителя такие функции действительно снижают риск аварий.

Ошибка 4. Не учитывать комфорт при вождении

Многие начинающие водители при проверке автомобиля ограничиваются короткой поездкой рядом с местом продажи. Этого недостаточно, чтобы понять, насколько он подходит именно вам. Стоит обратить внимание на посадку, обзорность, реакцию на нажатие педалей, динамику.

Ошибка 5. Не учитывать стоимость владения и обслуживания

В 2025 году медианная цена подержанного автомобиля при оформлении сделки онлайн составляет около 930 тысяч рублей, нового – порядка 1,6 млн рублей. Однако сама покупка – лишь часть финансовой нагрузки. Расходы начинаются сразу после оформления сделки и продолжают расти по мере эксплуатации.

ОСАГО – обязательный элемент, который для начинающих водителей обходится дороже из-за коэффициентов, связанных с возрастом и стажем. Расчет стоимости начинается с базовой ставки – сейчас для легковых автомобилей физических лиц она составляет от 1,4 до 8,6 тыс. рублей. При этом такой полис покрывает только ущерб, причиненный другим участникам движения. Ремонт собственной машины, угон, повреждения на парковке или из-за погодных условий в ОСАГО не входят. Эти риски покрывает каско. Например, для той же Lada Granta средняя стоимость полиса каско с полным покрытием от «СберСтрахования» составит 36,7 тыс. рублей

Также важно учитывать регулярные и сезонные нужды, например, техническое обслуживание, покупку второго комплекта шин и стоимость их замены, мойку кузова и уход за салоном.

В крупных городах также добавляются траты на парковку и платные дороги. Дополнительно стоит предусмотреть резерв на непредвиденные ситуации, такие как штрафы или внеплановый ремонт. В среднем, на обслуживание и содержание автомобиля рекомендуется закладывать от 10% до 20% от его рыночной стоимости в год.

Таким образом, дополнительные вложения на примере Lada Granta могут доходить до 160,7 тыс. рублей (антикоррозийная обработка, шумоизоляция, каско и зимняя резина). При рекомендованной дилерской цене от 850 тыс. рублей (за начальную комплектацию) это составляет 19% стоимости машины. Сюда еще стоит добавить расходы на бензин, мойку и другие регулярные платежи.