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Новая легенда: представлен Toyota Land Cruiser Prado 2024

После 14 лет на конвейере самый долгоиграющий Land Cruiser Prado ушел в историю.

Новая модель Ленд Круизера Прадо с индексом J250 обрела нарочитую угловатость, в которой при желании можно усмотреть как мотивы старых «крузаков», так и внедорожников других марок.

Toyota Land Cruiser Prado 2024
Toyota Land Cruiser Prado 2024
Интересный ход придумали с фарами. В зависимости от уровня оснащения они могут быть прямоугольными...
...или круглыми (преподносятся как ностальгические). Начинка в любом случае полностью светодиодная.
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Land Cruiser Prado 2024: круглые фары, новый дизель, платформа «трехсотого»

Платформу GA-F новый Prado делит со старшим Land Cruiser 300. У них одинаковая база – 2850 мм.Рама стала жестче на 50%. Длина машины – 4925 мм. Клиренс – 220 мм. Активные стабилизаторы KDSS больше не ставят, внедрив вместо них размыкающийся передний стабилизатор. Полный привод постоянный, штатно стоят блокировки по центру и сзади, стало больше ездовых режимов.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 2024
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 2024

В «базе» стоит бензиновый атмосферник 2.7 на 163 силы в тандеме с 6‑ступенчатым автоматом. Основной двигатель – 204‑сильный дизель 2.8, появившийся несколько лет назад. В зависимости от рынка автоматическая коробка с ним имеет шесть или восемь скоростей. Чуть позже этот мотор получит электрический довесок, став «мягким» гибридом.

Пятая дверь подъемная, а не распашная, и получила электропривод.
Пятая дверь подъемная, а не распашная, и получила электропривод.

А еще будет бензиновая турбо-«четверка» 2.4 отдачей 281 л. с. – одиночная или в составе гибрида, который выдает уже 330 сил. Механическая коробка и бензиновая «шестерка» отправились в отставку.

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Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser Prado 2024
Интересный ход придумали с фарами. В зависимости от уровня оснащения они могут быть прямоугольными...
...или круглыми (преподносятся как ностальгические). Начинка в любом случае полностью светодиодная.
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 2024
Пятая дверь подъемная, а не распашная, и получила электропривод.

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За рулем в Дзен
За РулемМилешкин Кирилл
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+3