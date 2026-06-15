Названы главные признаки кузовного ремонта автомобиля

Эксперт Тимашов: Как распознать признаки кузовного ремонта при осмотре авто?

Заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов рассказал, на какие детали стоит обратить внимание, чтобы не купить битую машину.

По словам эксперта, первый звоночек – это краска там, где ее быть не должно.

«Опыл, то есть следы краски на элементах кузова, где их быть не должно – молдинги, фары, стекла. Сюда можно отнести свежий антикор и следы шпатлевки, которая выглядит как пыль. Разнотон, разница в оттенках на элементах кузова, например дверь с дверью или крыло с дверью. Как правило, это видно при должном освещении. Все это – признаки кузовного ремонта», – пояснил Тимашов.

Кстати, пластиковые бампера – исключение. Они могут немного отличаться по цвету от металлических частей, и это совершенно нормально, а не признак аварии.

Еще один повод задуматься – герметик на заводских швах. Если он нанесен неровно, лучше сравнить правую и левую стороны машины или глянуть на такую же модель. Присмотритесь к болтам на капоте, дверях и крыльях: следы откручивания – явный сигнал, что детали снимали.

Косвенных маркеров, по его словам, тоже немало. Например, щели между деталями справа и слева отличаются по ширине? Двери закрываются с усилием? Или на лобовом стекле есть трещина, хотя скола от камня нет? Один такой признак – уже повод насторожиться. А если их несколько – лучше заказать профессиональную проверку.

Однако Тимашов уточнил: небольшой ремонт по заводским технологиям обычно не ведет к проблемам. Настоящая опасность – когда авто признали негодным к восстановлению: геометрия кузова нарушена или подушки безопасности срабатывали.

В таком случае, если машину собирали кустарно, ставили б/у запчасти и многократно правили детали вместо замены, от сделки лучше отказаться. Риск получить хронические проблемы слишком велик, резюмировал эксперт.

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