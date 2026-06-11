Ошибки на панели: чем удивила наша Lada Iskra за первые 8000 км

Первые неисправности Lada Iskra: некорректная работа спидометра, ложный «Check Engine» и скрипы в салоне

Первые два месяца эксплуатации Искры прошли не без проблем. Все они мелкие, однако для владельца новой машины досадные. Под гарантию попадают далеко не все.

Про неправильно выставленные углы колес мы уже писали. Это оказалась первая, но не единственная проблема новенькой Искры.

В один из дней в самом начале весны, когда по ночам еще держалась минусовая температура, обратил внимание, что не работает аналоговый спидометр: стрелка лежит на нуле. При этом цифровой на дисплее комбинации приборов был исправен и показывал скорость корректно – на 2-3 км/ч ниже, чем по GPS . По нему же ориентировались круиз-контроль и ограничитель скорости, так что пользоваться ими можно.

Аналоговый спидометр прохладным утром запросто может не включиться.

Неисправность оказалась системной. По утрам спидометр начал включаться сразу только после того, как температура на улице перевалила за +5 С. Но и в рабочем состоянии прибор лукавит, занижая скорость на 2-3 км/ч относительно GPS . Словив из-за этого пару штрафов, теперь ориентируюсь исключительно на показания цифрового. Терять время на отдельную запись к дилеру не хочется, заявим дефект по гарантии на первом ТО.

На пробеге в 700 км зажегся индикатор «проверьте двигатель». Тут справились своими силами. Универсальный адаптер ELM327 высветил ошибку положения педали тормоза. Стерли ее, больше она не появлялась. Хотя какой-то плавающий дефект определенно есть: иногда при снятии и постановке на охрану у Искры загораются стоп-сигналы, чего явно быть не должно.

«Чек» погасили своими силами.

На контрасте с дорестайлинговой Вестой плохо работают датчики дождя и света. Первый неплохо справляется с водой, но грязь замечать отказывается. Второй, такое ощущение, реагирует не на абсолютное количество света, а на относительное. В яркий солнечный день включает фары при попадании в любую тень. В теории датчик (он единый для обеих функций) можно заменить на деталь Renault/Nissan, которая как раз и стоит на старой Весте. Но это только за свой счет, так что пока потерпим.

К датчику давления в шинах есть вопросы. Как в +28 давление может оказаться низким сразу во всех колесах, если оно было выставлено при +10 градусах?

А еще на пробеге 2000 км заскрипела подушка водительского сиденья, на 3000 км появился «сверчок» в районе обшивки задней правой стойки, а к 8000 км заскрипели петли водительской двери.

О том, как не ошибиться с выбором шин для нового автомобиля, «За рулем» ранее рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

