От 2 млн рублей: в Беларуси начали собирать кроссовервы Ситроен

В Белоруссии наладили выпуск кроссоверов Citroen: модели, цены

На конвейер предприятия «Юнисон» в деревне Обчак под Минском встали три современных французских модели, адаптированных под рынок ЕАЭС. Речь идет о городском кроссовере Citroen C3-XR, более крупном Citroen C5 Aircross и необычном фастбеке Citroen C5 X.

Стартовая цена C3-XR белорусской сборки Citroen составляет 75 тысяч белорусских рублей, что эквивалентно 2 млн российских рублей. Длина этого автомобиля – 4288 мм, а под капотом установлена связка из 116-сильного мотора и 6-ступенчатой роботизированной коробки передач.

Citroen C5 Aircross длиной 4510 мм дилеры оценили минимум в 95 тыс. рублей (2,5 млн российских рублей). Приводит его в движение 175-сильный турбомотор, работающий в паре с 8-диапазонным автоматом Aisin.

Citroen C3-XR

Что касается фастбека Citroen C5 X, его длина достигает 4805 мм, а сам автомобиль выделяется запоминающимся дизайном. Техническая начинка у него такая же, как у C5 Aircross, зато цена чуть выше – 96 тыс. рублей (2,5 млн российских рублей).

Citroen C3-XR

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