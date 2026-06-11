В США хотят полностью запретить китайские автомобили

В США хотят полность запретить поставки китайских автомобилей, запчастей и ПО

Республиканец Берни Морено и демократ Элисса Слоткин предложили законопроект Protecting America from Chinese Cars Act, полностью запрещающий поставки в США автомобилей, автозапчастей и программного оборудования китайского производства. Чиновники предлагают ввести полный запрет на продажу и импорт автомобилей китайского производства на территорию США. Об этом сообщает Arstechnica. Причем ограничения коснутся не только прямых поставок из КНР, но и ввоза машин через Канаду или Мексику.

Речь идет об остановке поставок продукции любых автопроизводителей, где доля китайских компаний превышает 15% акций. По сути, под удар попадают все бренды со значительным китайским капиталом.

Но это еще не все: инициатива распространяется даже на временный въезд – например, для туристических поездок. В законопроекте уточняется, что «конкретные разрешения могут быть выданы только при строгих условиях, с обеспечением прозрачности и парламентского надзора».

Сейчас в США разрешен ввоз электромобилей и гибридов из КНР, правда, с рядом оговорок. К тому же такой транспорт облагается высокими пошлинами. Однако конгрессмены хотят пойти дальше, аргументируя это национальной безопасностью.

Сенатор Слоткин заявила, что «это вопрос экономической безопасности и национальной безопасности, и мы должны предотвратить ввоз в США этих транспортных средств через нашу границу и в наши населенные пункты». Законодательница назвала китайские авто «передвижными системами слежения, способными определять местоположение отдельных водителей, собирать видеозаписи и составлять карты важных объектов инфраструктуры, включая наши военные объекты». Она добавила, что законопроект «основывается на моем двухпартийном законопроекте „О безопасности подключенных транспортных средств 2026 года“ и запрещает въезд в страну полностью готовых китайских автомобилей в любом виде, даже на один день».

Между прочим, местные автопроизводители смотрят на ситуацию более прагматично. Джим Фарли из Ford отметил: «У Китая достаточно свободных мощностей, чтобы поглотить весь автомобильный рынок США». Вполне вероятно, что такие меры – это попытка защитить внутренний рынок от экспансии.

Пока неизвестно, примет ли Конгресс спорный законопроект Protecting America from Chinese Cars Act. Он находится на стадии рассмотрения и должен пройти несколько этапов одобрения, так что говорить о его судьбе рано.

Ранее «За рулем» сообщал, что Евросоюз хочет ограничить импорт автозапчастей в рамках антироссийских санкций.