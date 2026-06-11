Почему популярный белорусский кроссовер сняли с продажи в России

Belgee назвал причины остановки продаж кроссовера X50 в России

Автопроизводитель Belgee официально подтвердил остановку реализации модели X50 на российском рынке.

В пресс-службе компании пояснили: «Мы анализируем ситуацию на рынке в целом и рассматриваем вопрос о дальнейшем производстве модели X50, вариантах исполнения и ее продажах в России». Акцент сейчас смещен на новинку – кроссовер X50+, который запустили совсем недавно.

Напомним, что Belgee X50 является локализованной версией Geely Coolray. Его появление на российском рынке датируется сентябрем 2023 года. За первые пять месяцев 2026-го в стране реализовали 9244 единицы этой модели, что на 6% превзошло результат аналогичного периода прошлого года.

Под капотом у X50 стоит 150-сильный турбомотор с прямым впрыском топлива. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Стартовая цена на кроссовер до приостановки продаж составляла 2 479 990 рублей.

Belgee X50

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