Японский седан с неубиваемым мотором начали продавать в России по цене Лады

Седан Nissan Sylphy Classic из Китая продается в РФ с ценами от 1,45 млн рублей

На российском рынке бюджетных седанов появился неожиданный игрок – Nissan Sylphy Classic, который привозят из Китая по параллельному импорту. Цены на эту модель стартуют от 1,45 млн рублей, что делает ее дешевле не только прямой конкуренции вроде Lada Vesta, но и многих китайских аналогов.

На самом деле, под именем Sylphy Classic скрывается второе поколение модели в кузове G11, которое после выхода новой генерации продолжили выпускать в Поднебесной. Если копнуть глубже, то это глубокая модернизация Nissan Sentra 2012 года выпуска, которую до сих пор производят на мощностях совместного предприятия Dongfeng Nissan параллельно с актуальной четырнадцатой версией.

Nissan Sylphy Classic

Кстати, для нас этот автомобиль интересен еще и тем, что именно на его платформе базировалась российская Nissan Almera, которую собирали на «АВТОВАЗе» с 2012 по 2018 год. По габаритам и самой идее они очень близки.

Самое выгодное предложение на сегодня обнаружилось во Владивостоке – местные продавцы готовы привезти машину за 1 450 000 рублей. В эту цену входит комплектация Classic с сенсорной мультимедиа, кондиционером, бортовым компьютером и литыми дисками. Для сравнения: Vesta 2026 года с вариатором обойдется минимум в 1 631 000 рублей, Changan Alsvin потянет на 1 889 900, а Belgee S50 с автоматом стартует от 2 039 990.

Интерьер Nissan Sylphy Classic

Следом по цене идет Новосибирск – 1 500 000 рублей, а в Тюмени японский седан уже отдают за 1,6-1,695 млн рублей. Причем, по уверениям продавца, там версия богаче: светодиодная оптика, электропривод и подогрев зеркал, люк и кожаная оплетка руля. В некоторых городах, вроде Томска, цена подскакивает до 1 733 000, а в Иваново и вовсе до 2 254 000 рублей – все зависит от комплектации и жадности посредника.

Техническая начинка у всех машин одинаковая – атмосферный двигатель объемом 1,6 литра, выдающий от 116 до 135 лошадей. Этот мотор – настоящий долгожитель: его производят аж с 2005 года. Он ставился на Renault Duster, Logan, Sandero, «российские» Kaptur и Arkana, а также на Lada Vesta и XRAY.

Конструкция агрегата радует: прочная однорядная цепь, усиленные опоры, грамотно доработанные поршневые кольца. Никакой турбины, «стучащих» гидрокомпенсаторов, да и впрыск классический распределенный (MPI). При должном уходе такой двигатель без особых проблем ходит 350-400 тысяч километров и даже больше.

Sylphy Classic засветился и в рейтинге самых надежных машин Китая, составленном местным офисом J.D. Power. Как выяснилось, на 100 автомобилей этой модели приходится минимальное количество проблем в своем сегменте.

Ранее «За рулем» писал, как меняются цены на китайские автомобили в России.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

