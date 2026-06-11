В России начнут выпускать новый крупный кроссовер с богатым оснащением

Алексей Ледков анонсировал скорый старт продаж Exlantix ET российской сборки

В Москве прошла презентация линейки нового российского автобренда Esteo – совместного детища холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo.

Собирать машины будут в Санкт-Петербурге, на заводе в Шушарах. Площадку серьезно модернизировали – уровень автоматизации позволяет выпускать до 100 тысяч автомобилей в год.

Первой моделью, которая должна привлечь покупателей, стал кроссовер Esteo MX. Как заявил операционный директор бренда Алексей Ледков, эта машина относится к сегменту D (среднеразмерный SUV) и по сути является «входом в бренд». Более крупные модели появятся позже.

Esteo MX

«Автомобиль будет агрегатирован двигателем внутреннего сгорания, но мы видим сценарий развития бренда намного дальше. Большая часть модельной линейки будет сконцентрирована на автомобилях на новых источниках энергии», – отметил Ледков.

Так что упор в модельной гамме сделают на гибридные и частично электрифицированные внедорожники. Полноценные электрокары тоже не исключены, но явно не на первых ролях.

В дилерские центры Esteo MX попадет уже до конца июня. Компанию ему вскоре составят модели Exlantix ET и ES, которые уже знакомы российским водителям. Теперь они переходят под крыло нового бренда в статусе старших моделей.

Exlantix ET

Кстати, Ледков приоткрыл завесу тайны: модель ET уже начали выпускать на заводе в Шушарах. Скоро можно будет увидеть российскую сборку Esteo Exlantix ET. А вслед за этим планируют представить полноразмерный гибридный кроссовер EX8.

«Это будет уже полноразмерный гибридный кроссовер. Модель будет называться EX8, и в скором времени вы узнаете о ней подробности», – пообещал топ-менеджер.

Интерьер Exlantix ET

Флагманский EX8 – это шестиместный вседорожник класса F. Его оснастят турбированным двигателем-генератором объемом 1,5 литра в паре с электрической полноприводной системой на двух моторах. Акцент – на премиальных ходовых качествах и общей мощности гибридной установки.

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