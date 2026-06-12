Известный отечественный кроссовер получит полноприводную версию: подробности

Полноприводный Москвич М70: автозавод объявил о тестах новой версии кроссовера

На заводе « Москвич» расширят гамму версий кроссовера М70 – ему готовят вариант с приводом на все колеса. Такие машины уже отправили на испытания.

Кстати, модели из линейки «М» (а это М70 и семиместный М90) дебютировали на конвейере еще в декабре 2025 года. В продажу они поступили спустя три месяца – в марте текущего, 2026-го.

Москвич М70

Сейчас полюбившийся многим М70 доступен лишь с передним приводом, причем в двух версиях. Базовая комплектация «Драйв» укомплектована 1,5-литровым турбомотором (150 л. с.), работающим в паре с роботом. Более «злая» версия «Ультра» предлагает уже 2-литровый двигатель на 200 «лошадей» и 9-ступенчатую автоматическую коробку.

Интерьер Москвич М70

А вот его «старший брат» М90 по умолчанию полноприводный и вмещает семь человек. Он приводится в движение тем же 200-сильным турбомотором, что и «Ультра», но с крутящим моментом в 350 Нм, который передается через тот же 9-диапазонный автомат.

Ранее «За рулем» о другой новинке бренда подробно рассказывал.