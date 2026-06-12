Известный отечественный кроссовер получит полноприводную версию: подробности
На заводе « Москвич» расширят гамму версий кроссовера М70 – ему готовят вариант с приводом на все колеса. Такие машины уже отправили на испытания.
Кстати, модели из линейки «М» (а это М70 и семиместный М90) дебютировали на конвейере еще в декабре 2025 года. В продажу они поступили спустя три месяца – в марте текущего, 2026-го.
Сейчас полюбившийся многим М70 доступен лишь с передним приводом, причем в двух версиях. Базовая комплектация «Драйв» укомплектована 1,5-литровым турбомотором (150 л. с.), работающим в паре с роботом. Более «злая» версия «Ультра» предлагает уже 2-литровый двигатель на 200 «лошадей» и 9-ступенчатую автоматическую коробку.
А вот его «старший брат» М90 по умолчанию полноприводный и вмещает семь человек. Он приводится в движение тем же 200-сильным турбомотором, что и «Ультра», но с крутящим моментом в 350 Нм, который передается через тот же 9-диапазонный автомат.
Ранее «За рулем» о другой новинке бренда подробно рассказывал.
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