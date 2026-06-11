Сложную сборку на УАЗе будут выполнять роботы: подробности

УАЗ рассказал об углублении роботизации при сборке салона автомобилей

В центре автоматизации УАЗа отрабатываются новые технологические операции с применением роботов-манипуляторов, сообщил гендиректор автозавода Ильнур Сахабиев. В заводском Telegram-канале опубликовали ролик из нового учебно‑инжинирингового центра УАЗа.

На кадрах продемонстрирован процесс установки в автомобили передней панели салона. По словам Сахабиева, эта новая технологическая операция, которая в последующем будет внедряться при сборке автомобилей УАЗ и Sollers.

Как сообщили в компании, показанный робот‑манипулятор является главным инструментом для экспериментов и отработки процессов: на нем моделируются реальные сценарии, шлифуются алгоритмы и тестируются различные идеи. В центре инженеры пишут программу с нуля и проектируют ее так, чтобы сделать производство быстрее, точнее и гибче. Специалисты занимаются разработкой программного обеспечения, виртуальным моделированием и внедрением комплексных автоматизированных решений.

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