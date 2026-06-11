Сложную сборку на УАЗе будут выполнять роботы: подробности
В центре автоматизации УАЗа отрабатываются новые технологические операции с применением роботов-манипуляторов, сообщил гендиректор автозавода Ильнур Сахабиев. В заводском Telegram-канале опубликовали ролик из нового учебно‑инжинирингового центра УАЗа.
Как сообщили в компании, показанный робот‑манипулятор является главным инструментом для экспериментов и отработки процессов: на нем моделируются реальные сценарии, шлифуются алгоритмы и тестируются различные идеи. В центре инженеры пишут программу с нуля и проектируют ее так, чтобы сделать производство быстрее, точнее и гибче. Специалисты занимаются разработкой программного обеспечения, виртуальным моделированием и внедрением комплексных автоматизированных решений.
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