В жару этот бензин помогает двигателю работать лучше — неожиданный факт от эксперта

Михаил Колодочкин: Бензин с октановым числом выше нормы вредит только кошельку

На текущей неделе столбики термометров во многих регионах России поднимутся еще выше, особенно к выходным. Зной тяжело переносится не только людьми, но и техникой.

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, почему в жаркую погоду полезно отступить от привычных правил заправки.

Обычно на крышке лючка бензобака производитель указывает подходящий тип горючего, а в скобках – запасной. Последний предназначен лишь для ситуаций, когда нужного топлива нет в наличии. Однако в ряде случаев этими требованиями можно пренебречь.

Мнение специалиста

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Бензин, октановое число которого превышает рекомендованное автопроизводителем, вреден разве что для кошелька автовладельца. Двигателю вреда от него не будет – впрочем, как и пользы. Его имеет смысл заливать в сильную жару – тогда вероятность поймать детонацию резко снижается.

А вот применение бензинов с низким октановым числом может спровоцировать неприятности. Кратковременное использование 92-го бензина вместо 95-го вреда не принесет, если избегать при езде резких ускорений и прочих перегрузок. Ведь любой двигатель при проектировании хоть и рассчитывается под определенное октановое число, но всегда имеет небольшой запас на случай отклонения как в плюс, так и в минус.

Но если постоянно заливать низкооктановое топливо, то никакого конструктивного запаса не хватит.

Вывод

В сильную жару имеет смысл залить 98-й бензин в машину, рассчитанную на 95-й – это оправданная мера. В остальных случаях более дорогое топливо становится просто лишней тратой денег. А применять горючее с октаном ниже основного можно лишь изредка, и мотор за это «спасибо» не скажет.