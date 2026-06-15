Популярный крупный кроссовер обзавелся новой внешностью и стал мощнее

Минпром Китая раскрыл характеристики и фото обновленного кроссовера Jetour X90

Министерство промышленности и информационных технологий КНР поделилось подробностями о рестайлинговом Jetour X90. Ведомство не только опубликовало официальные снимки товарной версии, но и рассекретило техническую начинку модели.

Машина получила множество визуальных доработок, причем довольно точечных. Самое заметное новшество – огромная решетка радиатора с вертикальными металлическими планками. Фары стали более агрессивными по форме, да и светодиодная начинка у них теперь иная. Передний бампер выглядит минималистично, зато приобрел треугольные боковые воздухозаборники. Корма запоминается вертикальными фонарями, которые соединяет толстая светодиодная лента.

Jetour X90

А вот салон пережил обновление или нет – пока загадка. Правда, с учетом того, насколько серьезно подошли к изменению экстерьера, интерьер наверняка тоже переработали.

Габариты «китайца»: длина – 4830 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1705 мм, база колес – 2820 мм. Покупателям, как и прежде, предложат варианты на 5 или 7 мест. Интересно, что кроссовер лишился прежнего 1,6-литрового турбомотора. Вместо него теперь ставят наддувные агрегаты на 1,5 и 2 литра. Отдача – 184 и 254 лошадиных силы соответственно.

Jetour X90

Какая коробка передач полагается X90, в документах не уточнили. Однако, судя по другим моделям Chery, 1,5-литровая версия скорее всего работает в паре с 7-ступенчатым роботом, а двухлитровая – с 8-диапазонным автоматом.

Ранее «За рулем» рассказал, что самый дешевый кроссовер Jetour стал еще доступнее.