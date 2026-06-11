Самый дешевый кроссовер Jetour стал еще доступнее: называем цены

Jetour уменьшил цены на кроссовер Dashing в России на 50 тыс. рублей

Российские дилеры скорректировали прайс на Jetour Dashing – самую доступную модель марки в стране.

Снижение составило 50 тысяч рублей для всех версий как 2025-го, так и 2026 года выпуска. В процентном соотношении падение цен – от 1,3 до 1,9.

Вот какие цифры получились по каждой комплектации на данный момент. Для машин 2025 года с мотором 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD: «Комфорт» – 2 659 900 руб., «Люкс» – 2 839 900 руб., «Престиж» – 2 929 900 руб. Полноприводный автомобиль в комплектации «Престиж» с мотором 1.6T (186 л. с.) и 8-ступенчатым автоматом оценивается в 3 599 000 руб., «Премиум» – 3 749 000 руб. Для автомобилей 2026 года выпуска: «Комфорт» – 2 759 900 руб., «Люкс» – 2 939 900 руб., «Престиж» – 3 029 900 руб., более мощные версии с полным приводом: «Престиж» – 3 699 000 руб., «Премиум» – 3 849 000 руб.

Jetour Dashing

Производитель, кстати, не ограничился простым снижением. Выгода на начальную комплектацию «Комфорт» 2026-го выросла со 150 до 200 тысяч рублей. По сути, этот кроссовер стал дешевле сразу на 100 тысяч и теперь стоит 2 559 900 рублей. Для других версий скидки остались прежними – от 90 до 150 тысяч.

Jetour Dashing

Предыдущее обновление прайс-листа на Dashing случилось в апреле. Тогда модель тоже подешевела, но изменения коснулись лишь двух исполнений 2026 года: прямую скидку на них увеличили на 60 тысяч.

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