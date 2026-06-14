Подержанные машины подорожали: что произошло с ценами в мае

«Автостат»: средняя цена автомобиля с пробегом в России в мае выросла на 1,5%

Эксперты агентства « АВТОСТАТ» подвели итоги мая на вторичном рынке. Выяснилось, что средний чек на подержанную легковушку составил 1,43 миллиона рублей.

По сравнению с апрелем это прибавка в 1,5% или примерно 20,5 тысячи рублей на машину. Заместитель начальника отдела аналитики Дмитрий Ярыгин обращает внимание на любопытную динамику: после апрельского спада (тогда цены упали на 1% к марту) рынок снова пошел вверх. В целом же с начала года, с января по март, стоимость б/у автомобилей только росла.

Интересно, что в годовом исчислении картина обратная. Майские цены оказались на 0,2% ниже, чем в мае 2025-го. Разница, правда, чисто символическая – всего 2,8 тысячи рублей. Детальную разбивку по маркам, моделям и годам выпуска можно найти в полном отчете «Мониторинг цен на вторичном рынке».

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