Россияне снова начали брать автокредиты: что происходит на рынке

Ставки снижаются: рынок автокредитования в России вырос на 43%

Рынок автокредитования в России продолжает восстанавливаться после прошлогоднего спада. В мае количество выданных займов на автомобили увеличилось на 3,1% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении – сразу на 22. Правда, если сравнивать с цифрами 2024 года, то картина выглядит не так радужно: тогда активность была заметно выше.

Средний чек по автокредиту тоже подрос. В мае он составил 1,55 млн рублей – это на 3,2% больше, чем месяцем ранее, и на 21,8% превышает показатель мая 2025-го. При этом условия по процентам начали смягчаться вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. По новым машинам средняя ставка за год упала с 13,5 до 10%, а на вторичке – с 26,5 до 20,2%.

В целом за январь – май рынок прибавил 43% к аналогичному периоду прошлого года, причем рост затронул как сегмент новых автомобилей, так и машин с пробегом. Об этом рассказал начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.

Крупные банки подтверждают тренд

В пресс-службе ВТБ тоже отмечают устойчивое оживление. В мае по сравнению с прошлым годом банк нарастил выдачу кредитов на 23% в штуках и на целых 81% в деньгах. Впрочем, там полагают, что называть это полноценным восстановлением пока рано. По оценке ВТБ, за первую половину 2026 года объем выданных физлицам автокредитов по рынку превысит 870 млрд рублей – это на 38% больше, чем год назад. А по итогам всего 2026 года сегмент вырастет примерно на 14%, до 2 трлн рублей.

Похожий прогноз дал и директор по развитию продаж автокредитов Банка «Уралсиб» Сергей Соловьев. Он считает, что рынок дотянет до 1,9 трлн рублей, постепенно отыгрывая прошлогодний спад. Вообще, если сравнивать весенние периоды начиная с 2021 года, то весна 2026-го оказалась на втором месте – уступила только рекордной весне 2024-го.

НБКИ: спрос остается низким

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) также видят оживление, хотя и менее оптимистичное. В январе – апреле 2026 года банки выдали автокредитов на 443,2 млрд рублей – на 24% больше, чем год назад. Но если брать отрезок в два года, то картина ухудшается: по сравнению с 2024 годом выдачи рухнули на 41,5%.

«Это свидетельствует о невысоком спросе, прежде всего, по причине недавнего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Кроме того, аппетит к риску со стороны банков находится на низком уровне. Банки повышают требования к заемщикам, тем самым снижая риски просрочек в будущем», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Подержанные авто набирают популярность

Исполнительный директор агентства « Автостат» Сергей Удалов обратил внимание на разрыв между ростом числа кредитов и их денежным объемом. Денежная масса растет быстрее – главным образом из-за подорожания самих машин.

При этом меняется и структура рынка. В прошлом году производители активно субсидировали кредиты на новые авто, а на вторичке царил застой. Сейчас ситуация выравнивается. По словам представителя Банка Уралсиб, хотя субсидий стало больше, пропорция все равно смещается в сторону новых машин. Начальник управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко подтверждает: расширяются программы поддержки от китайских брендов и АВТОВАЗа.

Если в 2024 году на новые автомобили приходилось 63% кредитов, а на подержанные – 37%, то в 2026-м доля первого сегмента выросла до 72%. В декабре прошлого года на субсидированные программы приходилось около 14% сделок, а в мае – уже 31%, подсчитали в ВТБ.

Банки, видя растущий спрос на вторичке, начинают предлагать по ним более выгодные условия. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев полагает, что рост автокредитования – это адаптация потребителей к меняющейся экономике. Кредиты, особенно в сегменте подержанных автомобилей, делают владение автомобилем более доступным для широкого круга покупателей, но также указывают на существующие проблемы с доступностью новых автомобилей, резюмировал эксперт.

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