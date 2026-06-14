В России в июне подешевели сразу три кроссовера

Jetour увеличил скидки на T1, Dashing и X70 Plus в России

Сразу три кроссовера Jetour – полноприводный T1, компактный Dashing и среднеразмерный X70 Plus – подешевели в России. В июне некоторые версии моделей потеряли в цене от 50 до 100 тысяч рублей, а кой-какие и вовсе получили повышенный кешбэк.

Jetour T1, который отличается внедорожным характером и системой полного привода, стал доступнее лишь в версиях 2026 года. На них сейчас предоставляют прямую скидку в 75 тысяч рублей. «Прошлогодние» же комплектации такими бонусами не балуют – хотя их прайс и так ниже: от 3 770 000 до 3 950 000 рублей. Цены на новинки с дисконтом: «Престиж» – 3 924 900 рублей, «Премиум» – 4 124 900 рублей.

Под капотом модели – 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил, работающий в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом и полноприводной системой XWD, где используется муфта от BorgWarner.

Самый доступный паркетник марки – Jetour Dashing – скидки имел и раньше, но теперь одну из них повысили. Если до этого дисконт колебалась в пределах 90-150 тысяч, то для комплектации «Комфорт» 2026 года выпуска он вырос со 150 до 200 тысяч рублей.

Сейчас актуальные цены на модель таковы: «Комфорт» 2025 г. в. – 2 509 900 рублей (скидка 150 тыс.), «Люкс» – 2 689 900 (скидка 150 тыс.), «Престиж» – 2 829 900 (скидка 100 тыс.), «Престиж» 2026 г. в. – 3 449 000 (скидка 150 тыс.), «Премиум» 2026 г. в. – 3 599 000 (скидка 150 тыс.). Версия «Комфорт» 2026 г. в. стоит 2 559 900 (дисконт 200 тыс.), «Люкс» 2026 г. в. – 2 789 900 (150 тыс.), «Престиж» 2026 г. в. – 2 939 900 (90 тыс.), еще одна модификация «Престиж» 2026 г. в. – 3 559 000 (140 тыс.), «Премиум» 2026 г. в. – 3 709 000 (140 тыс.).

Среднеразмерный X70 Plus, который по-прежнему продается в версиях 2024-2025 годов, в исполнении «Престиж» 2026 года скинул еще 50 тысяч. Прямую выгоду на эту комплектацию увеличили со 150 до 200 тысяч рублей.

Для остальных модификаций цены такие: «Комфорт» 2024 г. в. – 2 999 900 рублей (без скидки), «Престиж» 2024 г. в. – 3 299 900 (без скидки), «Комфорт» 2025 г. в. – 2 919 900 (дисконт 80 тыс.), «Престиж» 2025 г. в. – 3 219 900 (80 тыс.), «Комфорт» 2026 г. в. – 2 949 000 (150 тыс.), «Престиж» 2026 г. в. – 3 199 000 (200 тыс.).

Ранее «За рулем» рассказывал, что Jetour уменьшил цены на кроссовер Dashing в России.