Почему в жару можно не попасть в автомобиль

Эксперт Жучков: в жару авто может не открыться из-за перегрева батарейки в ключе

В жаркую погоду брелок автомобиля может перестать реагировать на нажатия из-за перегрева батарейки, рассказал технический эксперт бренда NANFU Евгений Жучков. Как объяснил специалист, дело в том, что при высокой температуре химические процессы внутри нее ускоряются, из-за чего быстрее расходуется заряд и растет саморазряд даже тогда, когда брелок не используется, объяснил специалист. Также быстрее изнашиваются материалы, отвечающие за выработку энергии, поэтому батарейка постепенно теряет емкость, а дальность действия ключа снижается.

Если батарейка теряет заряд, то с каждым нажатием брелок все медленнее будет откликаться и придется сильнее нажимать на кнопку, чтобы открыть авто. А при «тепловом ударе» брелок сразу перестает работать, что сначала может напугать водителя. Необязательно в этот же момент сразу менять батарейку, необходимо немного подождать, пока она охладится и снова заработает, посоветовал эксперт. Однако, если батарейка на жаре начала часто отключаться, а по срокам годности она должна функционировать исправно, откладывать замену не стоит.

«Чтобы снизить риск проблем, при покупке батарейки для автомобильного брелока обратите внимание на главную вещь - состав. Для автомобильных брелоков используются батарейки типа CR2032, однако не все знают, что элементы питания одного и того же формата могут существенно различаться по составу, а значит, и по своим характеристикам. Основными компонентами таких батареек являются литий, диоксид марганца и стальной корпус, и они действительно почти везде одинаковы. Однако некоторые производители используют дополнительные материалы, способные повысить эффективность элемента питания, например графен», - пояснил Жучков.

Еще один риск, с которым батарейка в автомобильном ключе может столкнуться в жаркую погоду, — нарушение герметичности корпуса. При повышении температуры внутри элемента питания растет давление, и, если корпус недостаточно надежен, это может привести к утечке электролита. В результате батарейка способна повредить контакты и электронные компоненты ключа.

«Чтобы снизить вероятность протечки, некоторые производители используют дополнительное U-образное укрепление корпуса в батарейках типа CR2032. Такая конструкция повышает прочность элемента питания и помогает сохранять герметичность при перепадах температур и длительном хранении. Как правило, если такая технология используется при производстве батарейки, информация об этом написана на упаковке, поэтому отличить будет не так сложно», - прибавил эксперт.

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