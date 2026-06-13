Тюнеры превратили Гелендваген в кабриолет с необычной передней частью

Тюнеры из Venuum показали лимитированный открытый G-Class с квадратными фарами

Тюнеры из мастерской Venuum устроили настоящую переделку внедорожника Mercedes G-Class, заменив практически все кузовные панели. Нетронутыми остались разве что дверные обшивки.

Спереди изменения особенно радикальные. Круглые фары уступили место квадратным световым блокам, плюс появились новый бампер, кастомный капот и решетка радиатора другой формы. Сбоку заметны карбоновые расширители арок и пороги, а также массивные колесные диски. Визуально колесная база кажется короче стандартной, хотя внедорожник остался четырехдверным.

Главное сзади – крышу полностью срезали. По имеющимся фотографиям, предусмотрена черная тканевая секция, которая, вероятно, натягивается над задними сиденьями для защиты от непогоды. Правда, снимков с поднятым верхом пока не показали. В салоне кресла спереди и сзади отделаны желто-черной кожей, а между задними сиденьями появился уникальный центральный тоннель, отделанный карбоном.

Venuum пока не раскрывает ни тираж, ни стоимость новинки. Но уже подтверждено: Mastodon V4 выйдет ограниченной серией.

О том, как меняется легендарный внедорожник с завода, «За рулем» недавно рассказал.