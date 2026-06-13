Большой семейный американский внедорожник подготовили к самым суровым условиям

Ателье Hennessey представило внедорожник Velociraptor на базе Ford Expedition

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance Engineering вновь удивило публику. На этот раз специалисты взяли за основу полноразмерный внедорожник Ford Expedition и превратили его в настоящего хищника. Новинка получила имя Velociraptor – такое же носит один из самых известных суперкаров компании.

Hennessey Velociraptor Expedition

Под капотом – проверенный временем 5,0-литровый агрегат V8. Благодаря установке нагнетателя отдачу двигателя довели до 700 лошадиных сил. Для сравнения: стандартный Expedition в топ-версии выдает всего 440 сил. Прибавка колоссальная, и это сразу чувствуется по динамике – разгон до сотни занимает менее четырех секунд. При этом машина сохранила три ряда сидений и способна перевозить до восьми пассажиров.

Hennessey Velociraptor Expedition

Проект построен на базе Expedition с максимальным оснащением Platinum. Внешность внедорожника тоже преобразилась: появились расширенные колесные арки, массивные внедорожные колеса, светодиодная оптика с оригинальным рисунком и, конечно, огромные буквы Hennessey на решетке радиатора. Сзади установили четыре патрубка выхлопной системы, а по бокам – надежные подножки.

Впрочем, не обошлось и без серьезных доработок ходовой части. Специалисты Hennessey установили более мощные тормозные механизмы, перенастроили пневмоподвеску и изменили калибровки полного привода. В результате автомобиль стал увереннее чувствовать себя как на асфальте, так и на серьезном бездорожье – все-таки имя Velociraptor обязывает.

Hennessey Velociraptor Expedition

В салоне перемены не такие радикальные, хотя покупателям предложат спортивные ковши, перфорированную кожу и обилие контрастной прострочки. Ключевая деталь интерьера – табличка с номером экземпляра. Тираж проекта, как и большинства работ Hennessey, будет очень ограниченным. Стоимость такого перевоплощения официально не раскрывается, но, по оценкам экспертов, переплата за пакет доработок превысит 80-100 тысяч долларов сверх цены базового автомобиля.

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