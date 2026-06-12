Культовое имя Eclipse теперь носит чужой автомобиль

Легендарное купе Mitsubishi Eclipse уступило имя перелицованному Nissan Leaf

Компания Mitsubishi преподнесла фанатам странный сюрприз.

Знаменитое имя Eclipse возвращается, но совсем не в том облике, которого все ждали. Под капотом новинки скрывается ни много ни мало – перелицованный Nissan Leaf!

Новый электромобиль, получивший название Eclipse Sportback, выйдет на рынок Северной Америки уже этой осенью как модель 2027 года. Производитель слегка обновил дизайн: у машины другая решетка радиатора, иные бамперы и оригинальная графика задних фонарей. Однако общая архитектура, форма кузова и техническая начинка остались от донора. Специалисты уже заметили, что профиль авто практически не изменился, а салон, скорее всего, получит лишь новую эмблему на руле.

Технически Eclipse Sportback базируется на платформе CMF-EV, знакомой по современным моделям Nissan. Ожидается, что покупателям предложат батареи на 52 или 75 кВт·ч. Запас хода составит до 488 км, а мощность электромотора достигнет 214 л.с.

Стоит напомнить, что оригинальный Mitsubishi Eclipse был турбированным купе, которое выпускалось с 1989 по 2011 год и заслужило культовый статус. Позже это имя уже переходило к кроссоверу Eclipse Cross. Теперь же, в эпоху электрификации, производитель в очередной раз использует громкое прошлое для продвижения утилитарной модели, не имеющей с прародителем ничего общего, кроме названия.

Цены на новинку компания обещает раскрыть в ближайшее время.