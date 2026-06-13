На этом форуме можно будет получить много ценной информации об автобизнесе

Форум «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег» пройдет 17 июня в Москве

Уже через несколько дней, 17 июня, в Москве состоится масштабное событие для всех, кто связан с авторынком. Речь о форуме «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег», который развернется в Loft Hall #2 на улице Ленинская Слобода. Стратегическим партнером мероприятия выступает известное издание «За рулем». Что же приготовили организаторы для участников?

Ольга Габеева, эксперт ООО «КАРКРАФТ»

Главная фишка форума – насыщенная пленарная программа. Более двадцати экспертов и спикеров поделятся докладами по самым горячим темам: рынок автомобилей с пробегом, развитие сервисных направлений, современный маркетинг и финансовые инструменты. Каждое выступление обещает быть не просто лекцией, а настоящей находкой для дела.

Агентство «АВТОСТАТ», которое стоит за организацией, славится своими круглыми столами. Тут не будет скучных отчетов. Наоборот: коллеги по цеху обсудят острые вопросы, покажут реальные кейсы и поделятся опытом, который не найдешь в открытом доступе. По сути, это живая дискуссия профессионалов.

Отдельного упоминания заслуживает нетворкинг – визитная карточка подобных встреч. Программа включает как структурированные бизнес-встречи, так и свободное общение в неформальной обстановке. Круг участников разнообразен: дилеры, дистрибьюторы, представители банков и страховых компаний, маркетологи и прочие ключевые игроки рынка. На деле, это отличный шанс завести нужные контакты.

Не обойдется и без специализированной выставки. Партнеры представят свои стенды, передовые технологии и готовые решения для оптимизации бизнеса. Присмотревшись к ним, можно найти продукты и услуги, которые реально упростят ежедневную работу и повысят эффективность компании.