Машину Волка из «Ну, погоди!» выпустили в виде игрушки: как она выглядит?

Brick Labs выпустил LEGO-конструктор машины Волка из мультфильма «Ну, погоди!»

На полках магазинов появился необычный товар – набор для сборки того самого автомобиля Волка из «Ну, погоди!». Производитель модульных конструкторов Brick Labs, работающий в России, запустил целую серию игрушек, вдохновленных культовым советским мультсериалом. Журнал Motor выяснил, что среди новинок есть и ретромобиль, на котором персонаж разъезжал в одном из эпизодов.

Сама модель представляет собой точную копию транспортного средства из мультфильма. В комплект входят все необходимые детали, чтобы воссоздать узнаваемый образ машины. Поклонники, кстати, уже начали активно обсуждать новинку в соцсетях – многие признаются, что такой подарок вызывает только теплые воспоминания.

Brick Labs не впервые обращается к ностальгическим темам. Между прочим, компания уже выпускала наборы по мотивам других советских мультфильмов и игр. Но именно «Ну, погоди!» – проект особый, учитывая, что мультсериал остается одним из самых узнаваемых брендов эпохи.

Новый конструктор, по мнению экспертов, может стать хитом продаж. Особенно учитывая любовь взрослых к редким лицензионным моделям и желание детей собирать что-то своими руками. В реальности же спрос на подобные тематические наборы в последние годы только растет.

Пока нет точной информации о тираже и о том, будет ли линейка расширяться другими автомобилями из мультфильма. Однако очевидно, что для фанатов это хороший повод вспомнить старые серии и, возможно, начать коллекционировать.

Ранее «За рулем» рассказывал о других неожиданных товарах, которые не оправдали ожиданий покупателей.