Полностью заменили Форд Транзит на новые российские автобусы

Максим Ликсутов: автобусы ГАЗ–A68R52 полностью заменили Ford Transit у коммерческих перевозчиков Москвы

По словам Максима Ликсутова, в парке коммерческих перевозчиков больше не осталось автобусов малого класса других моделей – их полностью вытеснили современные отечественные машины ГАЗ-A68R52. Пассажиры уже успели совершить на них свыше 650 тысяч поездок.

Раньше на тех же направлениях, помимо ГАЗелей, работали Форд Транзит. У них был порог при входе в салон, тогда как новые модели оснащены накопительной площадкой, что делает посадку гораздо удобнее.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем обновлять парк коммерческих перевозчиков, чтобы сделать поездки по городу еще комфортнее и безопаснее. На смену автобусам малого класса без накопительных площадок пришли современные отечественные низкопольные машины ГАЗ-A68R52. Теперь весь транспорт стал удобным для маломобильных пассажиров. Этого удалось достичь за счет перезаключения госконтрактов с Организатором перевозок. В мае коммерческие перевозчики получили 278 новых автобусов разного класса. Они вышли на 41 маршрут».

Как итог: теперь абсолютно все автобусы коммерческих перевозчиков приспособлены для маломобильных граждан. В салонах есть не только низкий пол и специальные площадки, но и откидная аппарель, климат-контроль, медиаэкраны и USB-зарядки.

Новые ГАЗ-A68R52 2026 года выпуска в мае-июне вышли на 14 направлений. В общей сложности они обслуживают 29 маршрутов из 136, среди которых 188, 192, 241, 245, 256, 287, 320, 338, 365, 376, 390, 412, 491, 496, 522, 533, 580, 597, 602, 956, 969, 551к, 785к, 969к, с122, с161, с269, с321, с783.

С начала 2026 года пассажиры совершили больше 70 млн поездок на коммерческих автобусах, причем свыше 1 млн пришлось на машины из последней партии. Подвижной состав обновляли в мае и июне: до 1 июня на линии вышли 278 автобусов разной вместимости.

Кстати, самые востребованные маршруты пролегают рядом с поликлиниками, больницами, школами, станциями метро и МЦК.

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