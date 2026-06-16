Названы самые дешевые семейные минивэны в России: список из пяти моделей

MPV M7 и Sollers SF1 признаны самыми доступными новыми минивэнами в России

Семиместные кроссоверы постепенно отвоевывают аудиторию у классических минивэнов. Однако последние по-прежнему остаются незаменимым инструментом для бизнеса и больших семей. Эксперты изучили свежие прайс-листы и собрали список из пяти самых доступных моделей на нашем рынке.

Sollers SF1

Sollers SF1

Возглавляет рейтинг абсолютная новинка – отечественный Sollers SF1. Его продажи стартовали в конце марта, и сейчас прайс начинается с отметки 2 250 000 рублей. Под капотом у этого заднеприводного автомобиля установлен 1,5-литровый турбомотор на 136 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой «механикой». Салон имеет компоновку 2+2+3, что обещает простор для пассажиров.

Что касается базового оснащения, то тут есть фронтальные подушки безопасности, кондиционер, ABS, задние парктроники и светодиодные ходовые огни. Вдобавок производитель предусмотрел систему контроля давления в шинах и целый пакет «зимних опций»: обогрев передних кресел, зеркал, заднего стекла и форсунок омывателя.

MPV M7

MPV M7

Следом за лидером расположился BAW MPV M7 из Китая. За семиместную версию просят от 2 590 000 рублей – напомним, в марте модель подорожала. Правда, есть и двухместный грузовой фургон: он дешевле, 2 430 000 рублей. В движение автомобиль приводит безальтернативный 2,0-литровый «атмосферник» (144 силы). У фургона коробка – механическая, у минивэна – восьмиступенчатый «автомат».

Из интересных опций в базе значатся обогрев руля и зеркал, бесключевой доступ с кнопкой старта, камера заднего вида и мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном. Присутствует и 12-вольтовая розетка – мелочь, а приятно.

SKM M7

SKM M7

«Бронзу» эксперты отдали модели SKM M7 от АВТОВАЗа. Эти машины начали поступать дилерам в конце мая, причем после старта продаж ценник успел уменьшиться на 5 000 рублей. Сейчас семиместный вариант стоит 2 945 000 рублей, а фургон – 2 858 000 рублей. Собирают их на тольяттинском предприятии «ВИС-Авто» (принадлежит АВТОВАЗу).

Двигатель здесь – 2,0-литровый атмосферный мощностью 137 л.с., который трудится в паре с «механикой». Доступна только одна комплектация «Комфорт». В нее уже включены две фронтальные подушки, цифровая приборная панель, кондиционер, подогрев передних кресел, а также отдельный блок кондиционирования и отопителя для задней части салона.

Forthing Yacht

Forthing Yacht

От 3 400 000 рублей (с учетом всех скидок) начинается прайв-лист китайского Forthing Yacht. Эту модель в 2024 году называли одним из лучших компактных вэнов на рынке. Она предлагается в двух исполнениях: Premium (2+2+3) и Ixen (2+3+2). Под капотом – 1,5-литровый турбомотор Mitsubishi. Мощность зависит от версии: 197 л.с. у Premium и 176 л.с. у Ixen. Агрегатируется он с семиступенчатым «роботом» Magna.

Оснащение богатое. Помимо подушек безопасности (фронтальные, боковые и шторки), есть климат-контроль, обогрев руля и сидений, люк с электроприводом, штатный видеорегистратор и 10,25-дюймовый экран мультимедиа. Для всех рядов сидений предусмотрены USB-порты с функцией зарядки.

Haima 7x





Haima 7x

Замыкает рейтинг пятидверка Haima 7x. Минимальная цена на момент публикации материала — 3 600 000 рублей, максимальная подбирается к 3 850 000. Этот китайский минивэн дебютировал на нашем рынке почти три года назад. Он укомплектован 1,6-литровым турбомотором на 182 силы, работающим с шестиступенчатым классическим «автоматом».

Даже в начальной комплектации здесь есть камера кругового обзора 360°, задние парктроники, бесключевой доступ, панорамная крыша с люком и электропривод багажной двери. Отдельно стоит отметить функцию голосового управления – она доступна даже с третьего ряда сидений.

О том, какой семиместный автомобиль привезли в РФ, «За рулем» недавно рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

