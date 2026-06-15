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Новый большой кроссовер российской марки — вот что известно

Флагманский кроссовер Lynk＆ Co 900 появится в РФ под прокси-брендом Nordcross

Российская прокси-марка Nordcross вскоре прирастет новой моделью, сообщает источник.

Модель презентовали членам Народного политического консультативного совета Китая на предприятии Heilongjiang North Special Purpose Vehicle, которое выпускает машины для поставок в Россию. Источник замечает, что в 2025 году на этом заводе происходил точно такой же показ кроссовера Lynk & Co 09, который вскоре превратился в официально поставляемый в РФ Nordcross 001.

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Новый большой кроссовер российской марки — вот что известно

А новый Lynk & Co 900 – это флагманский параллельный плагин-гибрид, мощность его силовой установки в зависимости от версии достигает 720, 734 или 857 л.с. Машина большая: при габаритной длине в 5240 мм колесная база составляет 3160 мм. По данным «Автостат Инфо», в 2025 году модель стала самой популярной иномаркой, поставляемой  в РФ по параллельному импорту.

Новый большой кроссовер российской марки — вот что известно

Поэтому появление «белой» версии было лишь вопросом времени. При этом «девятисоткой» дело не ограничится: в апреле гендиректор Heilongjiang North Special Purpose Vehicle Хун Фэн сообщал, что Nordcross сертифицирует три новых модели с заводскими индексами GS13, GS12 и GS01, и разрешение на их экспорт должно быть готово ко второй половине года.

Ранее «За рулем» провел тест-драйв Nordcross 001.

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Источник:  Китайские автомобили
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