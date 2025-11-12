#
12 ноября
12 ноября
12 ноября
Полный привод, гарантия: новый кроссовер появился в продаже в России

Новый кроссовер Nordcross 001 на базе Volvo будет стоить в РФ 6,3 млн рублей

В России заработал официальный сайт бренда Nordcross, на котором можно ознакомиться с прайс-листом на единственную модель компании – кроссовер 001.

Nordcross является локальным брендом, который предлагает премиальные автомобили из Китая, сертифицированные и адаптированные для экспортных рынков.

Согласно представленному прайс-листу, цена на Nordcross 001 составляет 6 290 000 рублей, и доступен он в единственной комплектации без названия.

Кроссовер предлагается в 18 автосалонах по всей России, среди которых пять находятся в Москве и три в Санкт-Петербурге.

Lynk&Co 09 (Nordcross 001)
Lynk&Co 09 (Nordcross 001)

Nordcross 001 – это полноразмерный кроссовер сегмента Е, который разработан на платформе, которая аналогична используемой во втором поколении Volvo XC90. Ранее автомобиль был известен в РФ под названием Lynk&Co 09, который поставлялся в страну по схеме параллельного импорта.

Интерьер Nordcross 001
Интерьер Nordcross 001

Модель оснащена бензиновым 2-литровым турбированным двигателем мощностью 258 л.с., который сочетается с автоматической коробкой передач и системой полного привода. На Nordcross 001 распространяется гарантия от производителя сроком на три года или на 100 тыс. км пробега.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.

Источник:  Nordcross
Ушакова Ирина
Фото:Nordcross
12.11.2025 
Фото:Nordcross
