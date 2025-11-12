Полный привод, гарантия: новый кроссовер появился в продаже в России

Новый кроссовер Nordcross 001 на базе Volvo будет стоить в РФ 6,3 млн рублей

В России заработал официальный сайт бренда Nordcross, на котором можно ознакомиться с прайс-листом на единственную модель компании – кроссовер 001.

Nordcross является локальным брендом, который предлагает премиальные автомобили из Китая, сертифицированные и адаптированные для экспортных рынков.

Согласно представленному прайс-листу, цена на Nordcross 001 составляет 6 290 000 рублей, и доступен он в единственной комплектации без названия.

Кроссовер предлагается в 18 автосалонах по всей России, среди которых пять находятся в Москве и три в Санкт-Петербурге.

Lynk&Co 09 (Nordcross 001)

Nordcross 001 – это полноразмерный кроссовер сегмента Е, который разработан на платформе, которая аналогична используемой во втором поколении Volvo XC90. Ранее автомобиль был известен в РФ под названием Lynk&Co 09, который поставлялся в страну по схеме параллельного импорта.

Интерьер Nordcross 001

Модель оснащена бензиновым 2-литровым турбированным двигателем мощностью 258 л.с., который сочетается с автоматической коробкой передач и системой полного привода. На Nordcross 001 распространяется гарантия от производителя сроком на три года или на 100 тыс. км пробега.

