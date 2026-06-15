Три условия, при которых китайские бренды станут полноценными конкурентами европейским

Евгений Сумароков: почему россияне готовы переплачивать за японские и корейские авто

Казалось бы, сегодня российский рынок перенасыщен новыми машинами на любой вкус и кошелек – от бюджетных седанов до премиальных внедорожников.

И тем не менее параллельный импорт не только не прекращается, а, по свежим данным «Автостата», набирает обороты. Так когда водители начнут воспринимать китайские автомобили как полноценных конкурентов европейским?

Почему у россиян сохраняется скепсис по отношению к китайским брендам, хотя некоторые из них уже успели зарекомендовать себя как вполне надежные?

И что способно переломить ситуацию, подобно тому, как это уже случилось с корейцами, но время все расставило по местам? Сколько лет потребуется китайской автоиндустрии, чтобы пройти тот же путь?

Мнение эксперта

Евгений Сумароков, к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации:

– Несмотря на то, что за последнее десятилетие многие китайские модели заметно повысили качество сборки и технологий, значительная часть покупателей по-прежнему рассматривает их как краткосрочные покупки.

Китайские авто относительно дешевые, хорошо подходят к эксплуатации в пределах гарантийных параметров, но затем владельцы нередко предпочитают продать машину, не дожидаясь, пока начнутся проблемы. Такой подход обусловлен не только сформировавшимися стереотипами в отношении китайского автопрома, но также и реальным опытом, отзывами других автовладельцев, которые имели возможность проверить китайские автомобили в деле.

Конечно, это снижает стоимость при перепродаже, когда покупатели уже подержанных автомобилей закладывают в цену неуверенность в долгосрочной надежности, поэтому цены при обмене и частных продажах часто значительно ниже, чем у сопоставимых моделей японского или корейского производства.

Гарантии на 5-7 лет снижают риски для первых владельцев, но они работают только при наличии надежной сети послепродажного обслуживания и поставок запчастей. Длительные задержки с поставками запчастей или нехватка сервисных центров (на что часто жалуются некоторые российские дистрибьюторы) подчас разочаровывают – длительные простои, потеря доверия, уход постоянных покупателей.

Чтобы изменить общественное мнение с «дешевых, одноразовых» на «реальных конкурентов» многим китайским автомобильным брендам требуется консервативный подход к запуску, длительные циклы проверки, дисциплина поставщиков и сети послепродажного обслуживания, которые действительно быстро устраняют неполадки.

Поэтому, скорее всего в ближайшие 5-10 лет некоторые китайские бренды так и останутся лишь новинками.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

