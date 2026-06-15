Легенда дрифта из Японии впервые посетил Россию и показал свои навыки на треке

Дрифтер Кэйичи Цучия впервые посетил Россию на Drift Expo 2026 в Мячково

На автодроме ADM Raceway в подмосковном Мячково в начале июня бушевал настоящий ураган из резинового дыма: фестиваль Drift Expo 2026 Track Mode не просто состоялся, а побил все рекорды и по количеству зрителей, и по составу участников.

Главный сюрприз для поклонников управляемого заноса – приезд живого классика, «Короля дрифта» Кэйичи Цучии. Того самого, которого помнят по «Токийскому дрифту». Для 70-летнего японца это был вообще первый визит в нашу страну. Чтобы Цучия мог показать класс, ему предоставили тренировочный Nissan Silvia S15 Гочи.

Мероприятие построили на максимальной доступности: свободные заезды в порядке живой очереди, без каких-то сложных отборов. Простота и честность формата сработали на ура – собралось больше 250 пилотов. Гонки шли нон-стоп, паузы брали только чтобы залить топливо или проверить технику. Кстати, прямо на площадке работал бесплатный пункт экспресс-замены масла от бренда Takayama , где пилоты могли оперативно обслужить технику между заездами.

Что касается зрителей, то их набралось около 30 тысяч. И это не считая тех, кто приехал специально посмотреть именно на «короля». Цучия откатал показательные заезды, раздал автографы, а потом ещё и вышел на сцену поболтать со старыми приятелями – Георгием Чивчяном и Аркадием Цареградцевым.

Георгий Чивчян

Но самый трогательный момент случился, когда легенда мирового дрифта сел пассажиром к 12-летнему Арсению Цареградцеву. Парень, который уже прекрасно держит машину в заносе, прокатил японского гостя по треку – и тот искренне аплодировал.

Кэйичи Цучия, легендарный дрифтер:

– Из того, что я увидел на Drift Expo, я не заметил принципиального отличия российского дрифта и японского. Да и в целом в мире дрифт не сказать, что сильно отличается, если не считать разных автомобилей. Но есть разные мнения о том, что в дрифте главное– много дыма или скорость движения; для меня, безусловно, это скорость.