Популярный отечественный кроссовер подготовили для наших дорог: подробности

Началось серийное производство пятиместной модификации кроссовера Tenet T8

Разработчики кроссовера Tenet T8 не скрывают: при создании машины они ориентировались на реалии климата и качество дорог в нашей стране. Поэтому главный фокус сделали на том, чтобы кузов и ходовая часть не сдавались под натиском влаги, соли и резких перепадов температур.

Tenet T8

Чтобы добиться неубиваемости, инженеры применили целый комплекс защитных процедур. Например, все кузовные панели вместе со скрытыми полостями покрыты воском. А снизу машину дополнительно укрыли слоями, которые работают сразу в трех направлениях: гасят шум, не дают развиваться коррозии и уберегают от ударов мелких камней. На деле это значит, что даже при активной зимней эксплуатации коррозия – не главная головная боль владельца.

Под капотом новинки прописался 1,6-литровый турбомотор в связке с 7-скоростным роботом – привод, правда, только передний. Зато внутри водителя и пассажиров ждет настоящий зимний пакет: греются сиденья и руль, а также лобовое стекло и форсунки омывателя. Объем багажника при этом может меняться от скромных 889 до внушительных 1930 литров, если сложить задний ряд.

Пока неизвестно, сколько попросят за новый пятиместный переднеприводный вариант флагмана российской марки. Официальный прайс обещают раскрыть позже.

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