В России стартовали продажи надежного японского кроссовера дешевле «китайцев»

В РФ стартовали продажи Nissan Qashqai Glory из Китая с ценой от 1,7 млн рублей

Российские дилеры и перекупщики начали привозить из Китая очередную версию кроссовера Nissan Qashqai – она называется Glory и пока мало кому знакома в нашей стране. Модель, которую разрабатывали специально для китайского рынка, пытается заинтересовать покупателей современным внешним видом, внушительным списком опций и довольно низкой, по нынешним меркам, ценой. В объявлениях встречаются предложения от 1,7 млн рублей.

Nissan Qashqai Glory

Например, во Владивостоке под заказ готовы привезти автомобиль в версии Leading. За эти деньги обещают кожаную отделку салона и руля, раздельный климат-контроль с двумя зонами, мультимедиа с большим 12,3-дюймовым тачскрином, парктроники и камеры кругового обзора. Вдобавок – панорамная крыша и двухцветные 18-дюймовые литые диски. Для сравнения, недавно вернувшийся на рынок компактный Geely Coolray продается по цене от 2,74 млн рублей, а популярный Tenet T4 2026 года – от 2,17 млн. Бестселлер Tenet T7 и вовсе стоит от 2 735 000 рублей.

По данным с классифайдов, сейчас в продаже можно найти больше 200 машин этой модели – часть в наличии, часть под заказ. Если не считать Владивосток, то в Омске и Волгограде за Qashqai Glory просят 1 900 000 рублей. Немного дороже кроссовер оценили в Иркутске, Твери, Симферополе, Барнауле и Новосибирске.

Интерьер Nissan Qashqai Glory

В Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Уфе, Тюмени, Санкт-Петербурге и еще ряде крупных городов цены уже превышают планку в 2 млн рублей. Сразу купить его из наличия можно в Иркутске и Красноярске – там автомобиль отдадут минимум за 2 150 000 рублей.

Силовой агрегат у Glory во всех комплектациях один и тот же. Это проверенный временем 2,0-литровый бензиновый атмосферник на 140 лошадиных сил. Такой мотор уже ставили на Nissan X-Trail, Renault Koleos, Nissan Serena и Teana. Работает он в паре с бесступенчатым вариатором Xtronic, привод – только передний.

Стоит помнить, что на самом деле это не актуальное третье поколение Qashqai, а серьезно модернизированная версия второго поколения (J11), которое дебютировало еще в 2013-м. Внешне версию Glory проще всего отличить по передку: безрамочная решетка радиатора, узкие LED-фары и затемненный декор вместо привычного хрома. В похожей стилистике выполнен электрический Nissan Ariya.

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