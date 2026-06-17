Эксперт назвал момент, когда выгоднее всего покупать авто с пробегом

Андрей Гришаков: в сентябре цены на подержанные машины однозначно продолжат рост

Как будут меняться цены на авто с пробегом в ближайшем будущем? Об этом изданию «За рулем» рассказал автомобильный эксперт Андрей Гришаков.

Он отметил, что развитие рынка легковых автомобилей с пробегом будет напрямую зависеть от ряда факторов: ключевой ставки, курсов валют и дальнейших изменений в политике расчета ставок утилизационного сбора, но год к году ожидается незначительный рост продаж. Причем влияние на спрос оказывают все факторы в совокупности – но на разные сегменты в разной степени.

Так, на сегмент параллельного импорта главным образом влияет курс национальной валюты и ставки утилизационного сбора, а на сегмент автомобилей внутреннего рынка возрастом до 5 лет наибольшее значение имеет ключевая ставка ЦБ, подчеркнул эксперт. В свою очередь, китайские автомобили сильно зависят от наличия запасных частей, автодилеров в регионе и стоимости обслуживания.

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

– Тренд на покупку доступного автомобиля с пробегом наблюдается уже с 2025 года и имеет тенденцию к росту, часть покупателей новых автомобилей переходит в сегмент автомобилей с пробегом. В летние месяцы в связи со стандартным снижением спроса будет стабилизация средних стоимостей автомобилей, а в некоторых сегментах незначительное снижение, но с сентября цены однозначно продолжат рост.

Риски при покупке автомобиля с пробегом не меняются: на рынке присутствуют и автомобили с юридическими проблемами, и залоговые автомобили, большое количество авто из-за достаточно возрастного парка продаются с серьезными дефектами крупных узлов и агрегатов, систем безопасности и т.д.

Самое безопасное приобретение автомобиля с пробегом — это покупка его у официально автодилера, который несет полную ответственность за проведенную диагностику, проводит восстановление товарного вида и отвечает за юридическую чистоту сделки.

Если покупатель решает приобрести автомобиль с пробегом у физического лица, то необходимо проверить техническое состояние на профильной сервисной станции, а также по всем источникам проанализировать соответствие пробега, ремонты, которые проводились на автомобиле, проверить залоги и обременения и подлинность предоставленных продавцом документов.

Ранее «За рулем» рассказал, какие подержанные машины сейчас ввозят в РФ.