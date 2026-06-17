Возможности МФЦ могут расширить специально для автовладельцев

Депутат Ярослав Нилов предложил регистрацию авто проводить в любом МФЦ

Регистрация автомобиля в России может стать еще проще и быстрее: в Госдуме предложили разрешить ставить транспорт на учет в любом МФЦ по всей стране, а не только в отдельных пилотных центрах.

С такой инициативой выступил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Свое предложение парламентарий направил сразу двум ключевым министрам – главе МВД Владимиру Колокольцеву и главе Минцифры Максуту Шадаеву, и документы уже оказались в распоряжении ТАСС.

По мнению Нилова, расширение функционала МФЦ позволит наконец-то в полной мере реализовать принцип «одного окна» в каждом регионе. Это не только избавит автовладельцев от необходимости бегать по нескольким ведомствам, но и заметно сократит бюрократическую волокиту, сэкономив людям часы, а то и дни личного времени.

В качестве доказательства эффективности такого подхода депутат приводит конкретный пример – опыт МАУ «МФЦ г. Шахты» в Ростовской области. Там местные власти вместе с областным управлением МВД организовали полноценный комплексный сервис прямо на одной площадке. Теперь жители города могут в комфортных условиях решить целый спектр задач: оперативно поставить автомобиль на государственный учет, тут же пройти технический осмотр, оформить полис ОСАГО и на месте оплатить все необходимые госпошлины – без лишних очередей и поездок в ГИБДД.

Нилов подчеркивает, что пилотный опыт в Шахтах оказался весьма успешным, а значит, этот проект полностью заслуживает масштабирования на другие субъекты Федерации.