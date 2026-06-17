Эта коммунальная машина уберет любой мусор с дороги со скоростью потока (видео)

В КНР создали инновационную машину для уборки магистралей на скорости до 80 км/ч

В Поднебесной представили необычную коммунальную технику. Новинка способна убирать дороги прямо на ходу – и делает это очень быстро. Максимальная рабочая скорость, которую может развивать машина во время уборки, достигает 80 км/ч.

Создатели уверяют: их устройство – настоящий монстр чистоты. За несколько секунд оно собирает с асфальта не только обычный бытовой мусор, но и металлические обломки с крупным щебнем. При всём при этом скорость транспортного потока практически не снижается.

Главная задача этой машины – обслуживание автомагистралей и скоростных трасс. Вообще, уборка таких дорог – дело трудоёмкое и часто опасное. Традиционные методы требуют перекрытия полос и долгой стоянки техники. Новая разработка решает проблему кардинально: она просто едет в общем потоке и работает.