Ожидается рывок авторынка: продажи взлетят на треть. Как такое возможно?
В июне 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей может показать впечатляющий рост.
По предварительным оценкам, количество проданных машин превысит 115 тысяч, а в годовом выражении прибавка составит более 30%.
Такой оптимистичный прогноз озвучил руководитель профильного управления компании «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев.
Главная причина ожидаемого скачка – низкая база прошлого года: в июне 2025-го было реализовано всего 89,6 тыс. автомобилей. Однако сейчас ситуация меняется. Благодаря постепенному смягчению денежно-кредитной политики Центробанка в мае оживились продажи в кредит и лизинг, и эта тенденция, вероятно, сохранится.
Кроме того, укрепление рубля по сравнению с прошлым годом помогает дилерам сдерживать цены, что также подогревает спрос.
Дополнительным драйвером, отмечает эксперт, станет конец квартала: дилеры традиционно активизируются, чтобы выполнить планы и получить бонусы от производителей.
Все эти факторы, по мнению аналитика, способны вернуть рынку уверенный двузначный рост уже в ближайшие недели.
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