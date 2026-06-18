Ожидается рывок авторынка: продажи взлетят на треть. Как такое возможно?

Эксперт Корнев прогнозирует до 120 тыс. проданных легковых машин в июне

В июне 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей может показать впечатляющий рост.

По предварительным оценкам, количество проданных машин превысит 115 тысяч, а в годовом выражении прибавка составит более 30%.

Такой оптимистичный прогноз озвучил руководитель профильного управления компании «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев.

Главная причина ожидаемого скачка – низкая база прошлого года: в июне 2025-го было реализовано всего 89,6 тыс. автомобилей. Однако сейчас ситуация меняется. Благодаря постепенному смягчению денежно-кредитной политики Центробанка в мае оживились продажи в кредит и лизинг, и эта тенденция, вероятно, сохранится.

Кроме того, укрепление рубля по сравнению с прошлым годом помогает дилерам сдерживать цены, что также подогревает спрос.

Дополнительным драйвером, отмечает эксперт, станет конец квартала: дилеры традиционно активизируются, чтобы выполнить планы и получить бонусы от производителей.

Все эти факторы, по мнению аналитика, способны вернуть рынку уверенный двузначный рост уже в ближайшие недели.