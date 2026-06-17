Эксперт: в основе законопроекта о постоплате парковок лежит московская система

Водителям по всей стране могут разрешить оплачивать стоянку в течение суток после ее начала

Минтранс подготовил законопроект, который позволит оплачивать парковку постфактум – в течение суток. Если документ примут, водители смогут оплачивать стоянки в течение суток с момента постановки автомобиля на парковку

Однако для Москвы это не новость: в столице сервис постоплаты фактически давно интегрирован в «Парковки России».

Приложение дает водителям право до конца дня корректировать время начала или продлевать уже завершенную сессию, а также менять номер авто или зону.

Функция, внедренная с 2019 года, помогает автомобилистам избегать штрафов за технические ошибки.

Мнение специалиста

Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ:

«В законопроекте Минтранса о постоплате парковок, на мой взгляд, за образец принята московская система, где уже по факту есть не только постоплата парковки, но и возможность исправить ошибки, которая работает с 2019 года. Это подчеркивает, что столичная парковочная система – продуманное цифровое решение, доказавшее свою эффективность. Функция корректировки данных в парковочной сессии – это уникальный инструмент, который демонстрирует подход, ориентированный на удобство пользователей, и снижает число необоснованных штрафов для добросовестных водителей.

Закрепление такой возможности в федеральном законодательстве является важным шагом к тому, чтобы сделать парковочную систему по всей стране более справедливой и комфортной для автомобилистов».

Платные парковки действуют в Москве с 2012 года и за это время зарекомендовали себя как эффективный инструмент борьбы с дефицитом уличного пространства. Благодаря им удалось вдвое сократить время прибытия скорой помощи, пожарных и спасателей, полностью устранить стихийную парковку в два-три ряда, а также увеличить оборачиваемость машино-мест в 4,5 раза, сделав городскую среду более безопасной и комфортной для пешеходов, водителей и городского транспорта.

Платные парковки вводятся прежде всего в тех районах, где жителям особенно трудно найти свободное место для стоянки, и на платной парковке это сделать заметно проще, чем на бесплатной.

При этом для местных жителей предусмотрены льготные условия: они могут оформить резидентное разрешение и парковаться бесплатно в своем районе с восьми вечера до восьми утра либо круглосуточно, заплатив за год всего три тысячи рублей.