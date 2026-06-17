Эксперт: в основе законопроекта о постоплате парковок лежит московская система
Минтранс подготовил законопроект, который позволит оплачивать парковку постфактум – в течение суток. Если документ примут, водители смогут оплачивать стоянки в течение суток с момента постановки автомобиля на парковку
Однако для Москвы это не новость: в столице сервис постоплаты фактически давно интегрирован в «Парковки России».
Приложение дает водителям право до конца дня корректировать время начала или продлевать уже завершенную сессию, а также менять номер авто или зону.
Функция, внедренная с 2019 года, помогает автомобилистам избегать штрафов за технические ошибки.
Мнение специалиста
Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ:
«В законопроекте Минтранса о постоплате парковок, на мой взгляд, за образец принята московская система, где уже по факту есть не только постоплата парковки, но и возможность исправить ошибки, которая работает с 2019 года. Это подчеркивает, что столичная парковочная система – продуманное цифровое решение, доказавшее свою эффективность. Функция корректировки данных в парковочной сессии – это уникальный инструмент, который демонстрирует подход, ориентированный на удобство пользователей, и снижает число необоснованных штрафов для добросовестных водителей.
Закрепление такой возможности в федеральном законодательстве является важным шагом к тому, чтобы сделать парковочную систему по всей стране более справедливой и комфортной для автомобилистов».
Платные парковки действуют в Москве с 2012 года и за это время зарекомендовали себя как эффективный инструмент борьбы с дефицитом уличного пространства. Благодаря им удалось вдвое сократить время прибытия скорой помощи, пожарных и спасателей, полностью устранить стихийную парковку в два-три ряда, а также увеличить оборачиваемость машино-мест в 4,5 раза, сделав городскую среду более безопасной и комфортной для пешеходов, водителей и городского транспорта.
Платные парковки вводятся прежде всего в тех районах, где жителям особенно трудно найти свободное место для стоянки, и на платной парковке это сделать заметно проще, чем на бесплатной.
При этом для местных жителей предусмотрены льготные условия: они могут оформить резидентное разрешение и парковаться бесплатно в своем районе с восьми вечера до восьми утра либо круглосуточно, заплатив за год всего три тысячи рублей.
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