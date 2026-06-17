Джереми Кларксон рассказал, что болен раком

У знаменитого телеведущего Джереми Кларксона выявили агрессивную форму рака

Известный британский автожурналист и шоумен Джереми Кларксон признался, что болен раком.

Он рассказал об этом коллегам по шоу «Ферма Кларксона» в ходе двух финальных эпизодов пятого сезона, опубликованных 16 июня на Amazon Prime Video.

Незадолго до этого Джереми обратился к поклонникам в соцсетях и сообщил, что обычно они со съемочной группой стараются сделать выпуски идиллическими и забавными, но последние два – «не такие, их сложно смотреть». Действительно, в одной из последних серий, когда команда обсуждает планы на будущее, он произносит: «У меня рак».

66-летний отец троих детей и звезда передач «Топ Гир» и «Гранд Тур» объясняет, что знал о диагнозе с мая, а после недавней биопсии выяснилось, что заболевание носит агрессивную форму. К счастью, стадия ранняя, а значит, поддается лечению. Кларксон говорит, что нужна операция, из-за которой он «на какое-то время выйдет из строя», и добавляет, что не в восторге от этой перспективы.

В более поздней сцене зрители видят Кларксона, лежащего на больничной койке, и он признается, что все пошло не совсем по плану – некоторые методы лечения не сработали, и ему придется пробыть в больнице еще какое-то время.

«Я хотел сказать, что если все пройдет успешно, то увидимся в шестом сезоне, а если нет, то не увидимся. Берегите себя», – говорит Джереми.