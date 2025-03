Кларксон, Хаммонд и Мэй объединятся для нового шоу The Not Very Grand Tour

Шоу «The Not Very Grand Tour» с Кларксоном, Хаммондом и Мэем стартует 18 апреля

Британские журналисты Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй воссоединятся для участия в новом шоу спустя несколько месяцев после «прекращения» совместной деятельности и закрытия их проекта The Grand Tour. Новую историю назвали, по-английски шутливо отославшись к предыдущему сериалу: The Not Very Grand Tour – то есть «Не очень-то грандиозный тур».

Получается, пока мы всем миром роняли скупые мужские слезы над трейлером последней серии, а потом уже и откровенно рыдали над ее финалом, легендарная троица преспокойно сняла свое новое приключение, просто сменив название. Кстати, выпускающая компания осталась прежней, это Amazon Prime Video, а режиссером выступит Фил Черчворд, который ранее работал над Top Gear и The Grand Tour.

Согласно официальной информации, первый эпизод под названием «The Glory and The Power» («Слава и мощь») выйдет 18 апреля 2025 года. Он представляет собой «документальный комедийный сериал об автомобилях». В этом эпизоде «команда чествует двигатель внутреннего сгорания, вспоминая кадры из прошлых приключений и тест-драйвов», – говорится в описании. Пожалуй, это лучшая новость за последний год. Самое время пересмотреть последнюю серию «Гранд Тура», чем мы и предлагаем вам заняться.

