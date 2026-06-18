Абсолютно новый Hyundai Creta обнаружен в продаже в России: сколько стоит?

Hyundai Creta 2024 года из ОАЭ доступна в России с ценами от 2,39 млн рублей

Наряду с версией Hyundai Creta, которая до сих пор сходит с конвейера в России под именем Solaris, на рынке появилась ее обновленная родственница. Та самая, что так и не добралась до официальных дилерских центров в нашей стране. Эти машины везут из Объединенных Арабских Эмиратов, а минимальная цена на одном из классифайдов стартует с отметки 2,39 млн рублей.

Hyundai Creta

Обновление второго поколения модели случилось еще в 2024-м. Кроссовер заметно преобразился: узнаваемая прямоугольная решетка радиатора, горизонтальная полоса дневных ходовых огней и «двухэтажная» оптика создают тот самый «параметрический» дизайн, который выглядит более взрослым и современным.

Если присмотреться к конкретным предложениям, то за названную минимальную цену машину в комплектации Premium можно заказать в Кемерово. За эти деньги обещают двухцветный кожаный салон (черный с оранжевыми вставками), руль, обшитый кожей и усеянный кнопками, климат-контроль, панорамную крышу, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки. В придачу – цифровая приборная панель и мультимедиа с сенсорным дисплеем.

Интерьер Hyundai Creta

Вообще, если сравнивать с прямыми конкурентами из Китая, картина вырисовывается любопытная. Компактный кроссовер Geely Coolray, который вернулся на рынок в мае, в единственном исполнении тянет на 2 739 990 рублей. Популярный Tenet T7 калужской сборки стоит минимум 2 735 000 рублей, а подешевевший в июне Jetour Dashing – от 2 659 900 рублей. Как видим, «новые корейцы» оказываются заметно привлекательнее по цене.

В Омске за 2 599 000 рублей можно найти абсолютно такой же автомобиль по оснащению. За вариант индийской сборки в версии Smart Pro в Находке просят уже 2 760 000, во Владивостоке – 2 900 000 рублей. Дороже всего машина обойдется жителям Тюмени – там ценник подскакивает до 3 150 000 рублей, хотя самый «богатый» экземпляр оказался как раз среди самых дешевых.

Кстати, тюменская Creta и по начинке скромнее: если верить фото, у нее тканевый салон и пластиковый руль. Правда, даже в таком исполнении сохранились цифровая приборка, сенсорный дисплей с голосовым управлением и кнопка запуска мотора.

Технической разницы между рестайлинговыми версиями, доставляемыми из ОАЭ, почти нет. Все они леворульные, в любой комплектации прячут под капотом 1,5-литровый атмосферник Smartstream на 115 л.с. в паре с бесступенчатым вариатором, привод – исключительно передний.

Ранее «За рулем» рассказывал о бюджетных кроссоверах, доступных на российском рынке.