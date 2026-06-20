Первый реально красивый «китаец»? Вот как он выглядит

Компания Geely анонсировала выход спортивного электрического седана Galaxy TT

Китайский автогигант Geely показал еще одну «галактику» – и провел официальный анонс спортивного электрического седана Galaxy TT.

Известно, что новинка появится в продаже уже в конце текущего года – правда, пока лишь на китайском рынке. А ведь автомобиль интересный – динамичный и довольно крупный: габариты «электрички» составляют 4999 х 1919 х 1479 мм, а мощность в зависимости от версии составит от 333 до 578 л.с. Модификаций планируется три, и, соответственно, будет три варианта емкости батареи: 52,4, 63,8 или 75,2 кВт·ч.

Максимальный запас хода заявлен на уровне 725 км – что весьма неплохой показатель даже с учетом того факта, что в реалиях будет на пару сотен меньше. Что до дизайна, то машина и впрямь выглядит очень гармоничной – по крайней мере, на том промо-фото, что распространила компания. А ведь цвет кузова Galaxy TT весьма близок к Ferrari Luce, схлопотавшей столько нелестных отзывов как раз за внешность...

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