Экс-глава Ferrari умоляет убрать жеребца с нашумевшего электромобиля марки

Ferrari Luce вызвал шквал критики со стороны автолюбителей и бывшего руководства

Вокруг дебюта электрического спорткара Ferrari Luce разгорелся нешуточный скандал. Модель, которую позиционируют как прорывную для компании, столкнулась с волной откровенного хейта. Особенно жестко высказался человек, стоявший у руля бренда без малого четверть века – Лука Кордеро ди Монтедземоло, руководивший Ferrari с 1991 по 2014 год. Он не стал подбирать выражений.

В интервью итальянскому Askanews бывший председатель совета директоров и гендиректор заявил, что не может сказать все, что думает, – это навредило бы компании.

«Мы рискуем уничтожить легенду, и мне очень жаль. Я надеюсь, они хотя бы уберут гарцующего жеребца с этой машины. Это определенно тот автомобиль, который хотя бы китайцы у нас не скопируют», – подчеркнул ди Монтедземоло, назвав новинку ересью.

На защиту традиций встал и вице-премьер Италии, министр транспорта Маттео Сальвини. В соцсети X он довольно эмоционально прошелся по внешности Luce, задавшись риторическим вопросом, что бы сказал на это основатель марки Энцо Феррари.

«Она совсем не похожа на Ferrari. И это, по-вашему, "инновация"?» – написал Сальвини.

Обыватели также встретили модель, мягко говоря, с недоумением. Многие даже пофантазировали и создали несколько насмешливых постов. Народное творчество – в галерее ниже.

Правда, нашлись и те, кто считает такую реакцию не просто ожидаемой, а даже запланированной. Экс-глава дизайнерского отдела Apple Джонатан Айв, участвовавший в создании новинки, встал на защиту проекта. По его словам, Ferrari всегда старалась раздвигать границы и браться за концепции, на которые конкуренты просто не решаются. Айв добавил, что ошеломляющая реакция была частью творческого замысла – авторы целенаправленно делали ставку на эффект внезапности.

Главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони тоже прокомментировал бурю негодования. Он считает, что многие поклонники марки стали заложниками ностальгии и любые нововведения воспринимаются ими крайне болезненно. При этом он уверен: время расставит всё по местам, и отношение к Luce изменится. Более того, Манцони прогнозирует рыночный триумф.

В подтверждение своих слов он напомнил историю первого кроссовера бренда – Ferrari Purosangue. Эту модель, которая официально никогда не называлась SUV, поначалу тоже встретили в штыки, осыпали противоречивыми оценками. В итоге, правда, она добилась коммерческого успеха. Похоже, в Маранелло рассчитывают на повторение этого сценария.

Тем временем генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья уже заявил, что интерес к модели «приобретает жаркий характер». Причем не только от преданных фанатов, но и от тех, кто раньше никогда не ездил на автомобилях итальянского бренда. На презентации Luce показали 1,6 тыс. потенциальным покупателям, и прием заказов запустили моментально.

«Мы уже получили банковские переводы. Клиенты, которые были там, хотят ее», – заявил Винья.

Он добавил, что данные о заявках компания обнародует в июле, когда будет отчитываться о продажах за второй квартал 2026 года. Цена вопроса немалая – стартовый прайс на новинку начинается от €550 тыс.

Технические характеристики у Luce действительно футуристические: четыре электромотора, батарея на 122 кВт·ч и суммарная отдача в 1050 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, а запас хода достигает 530 километров. Привод, разумеется, полный.

В Ferrari подчеркивают: эта модель – прицел на новое поколение взыскательных и экологически ориентированных клиентов. Для них значок Ferrari на электромобиле важнее, чем звук бензинового V12.

