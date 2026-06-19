Toyota официально зарегистрировала в России новую модель: подробности

Эксперт Шапарин: регистрация Toyota C-HR в РФ не говорит о возвращении марки

Японский автоконцерн Toyota оформил в России права на новый товарный знак Toyota C-HR. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал не торопиться с выводами. Просто регистрация товарного знака – это вовсе не анонс возвращения производителя на рынок, объяснил он. На деле компания таким способом просто защищает свое обозначение от конкурентов, чтобы была возможность подавать на нарушителей в суд. О чем-то более глобальном данный шаг не говорит. Кстати, эта конкретная модель под утилизационный сбор не подпадает.

Toyota C-HR

Интерес к японским автомобилям среди россиян между тем резко вырос. За пять месяцев 2026 года на учет в стране поставили 30,9 тысячи новых машин из Японии – почти в три раза больше, чем годом ранее. Лидирует по-прежнему Toyota. Ее продажи за январь-май подскочили на 98%: реализовано 12 717 экземпляров.

Toyota C-HR

Спрос подогревается и конкретно к модели C-HR. Прямо сейчас на продажу по всей стране выставлено больше 500 таких кроссоверов. Цены на подержанные варианты стартуют от 1,6 миллиона рублей – речь про машины с автоматом, левым рулем и пробегом до ста тысяч километров. За свежий экземпляр просят уже 5,3 миллиона. На вторичке эту модель считают крайне ликвидной, да и мощность у нее без труда превышает 160 лошадиных сил.

Подробнее о новых автомобилях, которые могут появиться в России, «За рулем» уже рассказывал.