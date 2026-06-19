Легендарный Suzuki Jimny получил интересную спецверсию: подробности

В Австралии представили Suzuki Jimny Rhino Special Edition за 2,32 млн рублей

На австралийском рынке состоялся официальный дебют Suzuki Jimny 2026 года в лимитированной серии Rhino Special Edition. За основу взяли пятидверную версию рамного внедорожника, а ценник установили на отметке 44 990 местных долларов – это около 2,32 миллиона рублей по текущему курсу.

Suzuki Jimny Rhino Special Edition

Главное, что бросается в глаза, – колоритная расцветка кузова. Автомобиль выкрашен в насыщенный темный желтоватый оттенок Dynamic Yellow, а крыша выполнена черной. По бокам красуются наклейки, оповещающие о принадлежности к спецверсии, плюс изображение носорога. Вдобавок Suzuki поставила на машину новые 15-дюймовые колесные диски, серебристые накладки на пороги и решетку радиатора в ретро-стиле.

Suzuki Jimny Rhino Special Edition

Интерьер тоже не обошли вниманием. Часть передней панели, ручки дверей и подлокотники обшиты кожей с характерным рисунком, имитирующим кожу носорога. К этому добавили динамичную светодиодную подсветку желтого цвета и рычаг коробки передач, стилизованный под старые модели. Комплект аксессуаров расширили портативным фонариком, брелоком и металлическим чехлом для ключей – и это далеко не весь список.

Интерьер Suzuki Jimny Rhino Special Edition

Под капотом ничего не меняли. Там по-прежнему установлен 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 105 лошадиных сил, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. В пару к нему можно выбрать либо пятиступенчатую механику, либо четырехдиапазонный автомат.

О том, какой популярный внедорожник неожиданно подешевел, «За рулем» недавно рассказывал.